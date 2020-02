Uomini e Donne è crisi, Maria De Filippi confessa: “un inferno, anche per un problema di Tina Cipollari” Uomini e Donne, Maria De Filippi si lascia andare ad un piccolo sfogo: "le registrazioni un inferno, anche per un problema personale di Tina Cipollari"

Uomini e Donne, è crisi in studio. Ma cosa sta succedendo? A svelare cosa si nasconde dietro al duro periodo del programma è proprio la padrona di casa, Maria De Filippi che durante una conferenza ha confessato che le registrazioni stanno diventando pesanti a causa di un problema personale della nota opinionista Tina Cipollari

Durante la conferenza stampa per la presentazione del serale di Amici la conduttrice pavese ha fatto capire ai giornalisti e al pubblico presente che qualcosa non sta funzionando nel dating show di Canale 5

“Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e Donne ultimamente sono state un inferno“ ha dichiaro la conduttrice di C’è Posta per Te. E forse, anche i telespettatori se ne sono accorti

Ma cosa sta succedendo a Tina Cipollari? Ci auguriamo che il suo problema non sia grave e che presso possa passare questa bufera sul programma tanto amato di Canale 5.

In questo periodo infatti il programma ha sospeso la messa in onda del Trono Classico, nonostante si continui a registrare non si sa bene quando andranno in onda le puntate. La redazione ha fatto sapere che comunque saranno disponibili ai telespettatori tutte insieme. Insomma, è crisi di ascolti? E la colpa è anche di Tina Cipollari?

Anche per l’emergenza Coronavirus i casting di Uomini e Donne per gli aspiranti tronista del Trono Classico sono annullati. La prossima data sarebbe stata il 4 marzo a Bologna, ma nulla da fare.

Tuttavia, con l’anticipo della messa in onda del serale (stasera, venerdì 28 febbraio), vedremo Maria De Filippi a lavoro con tre programmi contemporaneamente. La regina di Mediaset ci dà appuntamento il venerdì con i ragazzi di Amici, il sabato sera con C’è posta per Te (che terminerà il 14 marzo) e come da calendario con il Trono Over di Uomini e Donne.