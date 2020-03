Uomini e Donne: è guerra tra Giovanna Abate e Sara Shaimi. Cos’è successo in puntata Da quando la tronista Giovanna Abate è diventata tronista di “Uomini e Donne” non sono mancati gli scontri, soprattutto contro un’altra tronista, Sara Shaimi.

Ciò che però avrebbe fatto infuriare anche di parecchio la tronista romana Sara, sarebbe stata l'esterna con Sonny.

Giovanna intanto è uscita anche con Alessandro Graziani, ex concorrente di Temptation Island ed anche con Sammy. Ciò che però avrebbe fatto infuriare anche di parecchio la tronista romana Sara, sarebbe stata l’esterna con Sonny.Lo scontro tra le due troniste si è acceso a tal punto fino a raggiungere offese del tipo “Sei una gatta morta”, parole che la Shaimi ha detto contro la Abate. Sonny intanto, ripreso e accusato da Tina Cipollari di credere che per lui “Una tronista valga l’altra”, si è difeso rispondendo che secondo lui non ha offeso nessuno né mancato di rispetto a qualcuno.

Intanto Sara a tal punto non ha gradito l’esterna, che ha spiegato di voler eliminare Sonny, anche perché non è più sicura di voler andare avanti nel conoscerlo. Lo scontro tra le due troniste però si è acceso ancora di più per un altro corteggiatore, sempre uscito con entrambe: Alessandro Graziani. Entrambe infatti, sia Giovanna, sia Sara, si sono dimostrate interessate nel conoscerlo. In particolare la Abate ha accusato Sara di essersi alzata dal trono non appena Graziani era entrato in studio, durante la sua prima comparsa in puntata.

Graziani ha già partecipato a Temptation Island ed è stato il tentatore di Serena Enardu, nonché motivo che ha spinto Pago, l’attuale fidanzato di Serena, a decidere di lasciarla. Per ora lo scontro tra Giovanna Abate e Sara Shaimi continua, e si attendono aggiornamenti riguardo la scelta dell’una e dell’altra di essere corteggiate entrambe da Graziani.