Uomini e Donne, Elena Di Brino rompe il silenzio dopo aver lasciato il programma: la rivelazione su Gianni Sperti e Tina Cipollari

Queste le parole della dama: "È venuta fuori la parte di me che da sempre cerco di canalizzare in modo costruttivo"

Elena Di Brino è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne di queste ultime settimane. La frequentazione con il cavaliere Maurizio ha fatto molto chiacchierare e alla fine la dama ha deciso di abbandonare la trasmissione prodotta e condotta da Maria De Filippi. Dopo aver lasciato il programma, l’ex dama ha rilasciato un’intervista ‘Lollo.Magazine’.

In un’intervista rilasciata al magazine ‘Lollo.Magazine’ Elena Di Brino ha rivelato il motivo per cui ha deciso di abbandonare il parterre femminile di Uomini e Donne, ma non solo. L’ex dama ha poi rivelato anche il perché ha perso le staffe con gli storici opinionisti del programma Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

È venuta fuori la parte di me che da sempre cerco di canalizzare in modo costruttivo…

L’intervista di Elena al noto magazine è poi proseguita con alcune dichiarazioni che ha rilasciato al cavaliere Maurizio. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Fin dai primi giorni c’è stata una forte connessione che continua ad esserci. È un uomo di grande cuore, oltre che di testa. L’idea che mi strumentalizzi fa già ridere così. Io sono una bancaria e sono davvero nessuno rispetto a certi contesti. Non vedo davvero come potrebbe.

In seguito l’ex dama di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla frequentazione con Maurizio, queste sono state le sue parole a riguardo:

Purtroppo i tanti km di distanza non aiutano. Non sono un ostacolo, ma sarebbe stato più facile a Roma a due ore da casa mia. Mi ha commosso la loro enorme solidarietà.

Come avrà preso Maurizio le parole che Elena ha rilasciato a ‘Lollo.Magazine’? Non ci resta che scoprirlo.