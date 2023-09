Uomini e Donne, emerso un retroscena sul marito di Donatella, era molto conosciuto: ecco perché

A Uomini e Donne è arrivata una nuova dama. Lei è Donatella De Giorgio e attualmente sta frequentando il cavaliere Silvio, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. Nel corso delle ultime ore il nome di Donatella sta occupando ampio spazio tra le pagine di gossip per via di un retroscena emerso sulla sua vita privata.

Donatella è arrivata nel parterre di Uomini e Donne per approfondire la conoscenza con il cavaliere Silvio. Nella puntata del programma andata in onda giovedì 28 settembre, la coppia è stata al centro studio per raccontare come procede la frequentazione al di fuori della telecamere.

Oltre a ciò, Donatella De Giorgio ha deciso di raccontare anche la sua vita privata. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho Niccolò che ha 23 anni e vive con me, è quello più piccolo. Poi ne ho una di 40 e una di 37. Sono nonna di quattro nipoti. A Niccolò, vivendo giustamente con me, io gliene parlo e gli racconto tutto di Silvio, anche quando telefona.

E, continuando con la sua rivelazione, la dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Lo vedo molto propenso a questa cosa perché giustamente con lui sto bene, sorrido sono contenta. Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo. 43 anni sono tanti.

Uomini e Donne, chi era il marito di Donatella De Giorgio, la dama del programma di Maria De Filippi

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa rivelazione Donatella De Giorgio. Nel dettaglio, pare che il marito della dama è conosciuto per essere stato un noto campione di nuoto. Si chiamava Massimo Borracci ed è stato campione italiano nel 1967 nei 100 stile libero. L’uomo è scomparso prematuramente a giugno 2022 per via di un brutto male.