Il nuovo cavaliere sceso per Roberta Di Padua è un volto noto nel piccolo schermo: ecco in quale programma abbiamo potuto vederlo

A Uomini e Donne quest’oggi è sceso un nuovo cavaliere per Roberta Di Padua che fin da subito ha lasciato tutto lo studio sorpreso e meravigliato. Si chiama Ermes ed ha scritto alla redazione per avere la possibilità di poter conoscere meglio la dama del parterre femminile.

Quest’ultima dopo un allontanamento volontario dal programma, è tornata quest’anno pronto ancora una volta a cercare l’amore. Dopo la batosta presa con Riccardo Guarnieri, Roberta è decisa a mettersi nuovamente in gioco e nella giornata di oggi per lei è sceso un nuovo giovane pretendente.

Non appena arrivato in studio, il 35enne ha conquistato l’attenzione dei presenti e della stessa Di Padua che, si è mostrata fin da subito particolarmente interessata. Non tutti i telespettatori però, sanno che il giovane Ermes non è un volto sconosciuto agli occhi della tv, ecco dove l’abbiamo già visto!

Uomini e Donne, Ermes il nuovo cavaliere di Roberta è già stato in tv: ecco dove

Una volta scese le scale, il 35enne come di consueto si è così presentato a Roberta e al pubblico in studio. È proprio quest’ultimo ad affermare: “Ciao sono Ermes e vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita”.

“Mi hai colpito esteticamente. Sono contento di averti colpito anche io. Ho scritto alla redazione proprio per te. Mi fa piacere conoscerti. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato” ha affermato Ermes.

Quest’ultimo non è affatto un volto nuovo del piccolo schermo. Si chiama Ermes Faccoli e su Instagram conta più di 66 mila follower e scorrendo nella sua galleria, possiamo notare come abbia preso parte ad una puntata di Ciao Darwin.

Era proprio lui il ragazzo protagonista di una delle sfilate in intimo dell’edizione, precisamente nella puntata di “Sfida Reali Vs. Virtuali”. Cosa ne penserà Roberta quando scoprirà chi è davvero il nuovo cavaliere? Non ci resta che attendere la nuova puntata di Uomini e Donne per scoprirlo.