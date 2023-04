Uomini e Donne, ex dama contro Armando Incarnato: “Ecco la verità sul provino per il GF Vip”

Non si placa la bufera mediatica che in queste ultime settimane è piombata su Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne è finito al centro di una vera e propria polemica in seguito alle dichiarazioni di Aurora Tropea riguardo la sua intenzione di partecipare al Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore l’ex Dama Pamela Barretta è tornare a tuonare contro il cavaliere: scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Pamela Barretta di nuovo contro Armando Incarnato. Durante una sessione di domande e risposte condivisa sulla sua pagina Instagram, l’ex dama di Uomini e Donne ha risposto a delle domande poste da alcuni suoi followers riguardo proprio Armando Incarnato. C’è da dire che neanche questa volta Pamela si è risparmiata e si è scagliata fortemente contro il cavaliere.

Lo sfogo di Pamela Barretta contro Armando Incarnato è iniziato quando un utente le ha posto questa domanda:

Fuori contesto… quando ci darai la gioia di asfaltare Armando?

L’ex dama di Uomini e Donne ha risposto alla domanda del suo followers facendo delle rivelazioni anche riguardo l’argomento Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole:

Diciamo che si asfalta tutte le volte da solo quando apribocca, tutte le puntate.ovviamente non mi ha mai risposto perché non gli conviene perché sa benissimo quello che ha fatto. Riguardo invece al Grande Fratello Vip, so che lo hanno proposto… Qualche suo manager.beh, lui dice che non ne ha… Non uno.

E, continuando, Pamela Barretta ha poi aggiunto:

lo hanno proposto, ma non ha fatto il provino perché non lo hanno voluto.questo ho saputo, quindi aurora non si sbagliava… Niente, non è stato preso… E ci credo. Hanno fatto benissimo, per fortuna. Ma vi immaginate subire h24 tutte le sue urla il suo modo di fare, così brutto e violento… Subirlo h24 sarebbe veramente brutto. E niente, detto questo, che devo dire. Non voglio neanche più sprecare fiato perché non ne vale la pena sinceramente.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Armando Incarnato risponderà alle accuse che gli sono state rivolte da Pamela Barretta.