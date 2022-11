Uomini e Donne, ex dama si separa dopo soli due mesi di matrimonio: ecco chi è

É già finito l’amore tra Daniela Di Napoli ed Emiliano De Cesaris. Nel corso delle ultime ore l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato la fine della relazione con l’ex tentatore di Temptation Island. Daniela era arrivata nel programma di Maria De Filippi nel 2020 ma in seguito ha deciso di lasciare il programma proprio per l’ex tentatore.

Tramite un’intervista rilasciata al giornale ‘Fralof’, Daniela Di Napoli ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’ex tentatore di Temptation Island Emiliano De Cesaris. La fine della storia d’amore tra l’ex dama e l’ex tentatore giunge dopo soli due mesi di matrimonio.

Questo è quanto dichiarato dall’ex protagonista di Uomini e Donne a riguardo:

A malincuore ti dico che è finita. Dalla mia reazione con Emiliano ho capito una cosa. Il vero amore s’incontra una sola volta nella vita, e non è detto che sia per sempre. Ci sono amori talmente forti che li senti anche se vi trovate ai lati opposti dell’universo. Però per tanti motivi non si può stare insieme. Così forte non ho mai amato e sono sicura che non succederà mai più.