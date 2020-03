Uomini e Donne, Gemma Galgani in studio, Barbara De Santi in collegamento: ecco il motivo Nello studio di Uomini e Donne, stiamo vedendo Barbara De Santi in video collegamento, date le restrizioni, mentre Gemma Galgani in studio: ecco perchè

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, stiamo tutti notando la differenza: il pubblico e molti dei partecipanti, infatti, non sono presenti. Questo per seguire le regole anti-contagio espresse dal ministero. Tra coloro che vengono dal nord, però, vediamo in collegamento Barbara De Santi, mentre Gemma Galgani è presenti in studio, anche se lei è di Torino.

Per spiegare questa situazione basta guardare le date di registrazione delle puntate: le puntate che stanno mandando in onda in questi giorni sono state registrate il giorno dopo la comunicazione del presidente Conte sulla chiusura della Lombardia e di alcune altre regioni della penisola.

Per quanto riguarda Barbara De Santi, le possibilità sono in realtà due: o lei sabato era già a Roma e, dato che la sua regione è stata poi isolata, hanno ritenuto opportuno mantenerla in isolamento, oppure dopo il decreto lei è dovuta risalire al nord, data la situazione, e sia stata messa in collegamento da su. A tal proposito, la donna decide di fare un post di ringraziamento nei confronti della redazione per averle permesso di prendere comunque parte alle puntate e così scrive:

“Ringrazio la redazione e la produzione di Uomini e Donne che mi hanno permesso di ‘essere presente pur essendo assente’ con la speranza che questo periodo difficile diventi al più presto un ricordo lontano, lasciando spazio alla luce, alla salute, ai sorrisi e agli abbracci che ora mancano così tanto”.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la situazione è diversa. Nella giornata di domenica Torino e il Piemonte, dove lei risiede, non era ancora stato dichiarato regione rossa e non era stato neppure chiuso come la Lombardia. Per questo motivo, per lei era ancora possibile scendere a Roma per la registrazione della puntata.

La situazione, però, cambierà notevolmente dalle prossime puntate. Infatti, la zona rossa è stata attualmente estesa per tutta la penisola, perciò sono stati bloccati la maggior parte degli spostamenti. Quindi sarà ora sicuramente più complesso girare le puntate. Le decisioni possibili al momento sono essenzialmente due per la padrona di casa Maria De Filippi: continuare a registrare trovando qualche soluzione, oppure sospendere le registrazioni della trasmissione. Vedremo quale è stata la decisione presa nei prossimi giorni.