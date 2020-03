Uomini e Donne, Gemma Galgani piange in studio: “è un po’ triste perchè non riceve più corteggiatori” Gemma Galgani, star del Trono Over di Uomini e Donne, piange in studio e Maria De Filippi spiega: "è un po' triste perchè non riceve più corteggiatori"

Gemma Galgani, storica star del Trono Over di Uomini e Donne, non è più soddisfatta della sua permanenza in studio. Per colpa della situazione frustrante piange in studio. È la padrona di casa, Maria De Filippi, a dare voce a questo suo stato d’animo dicendo così: “Gemma è un po’ triste perchè non riceve più corteggiatori.”

Gemma Galgani, dopo la sfilata a tema “Solo per i tuoi occhi“, attività principale in questa prima puntata senza pubblico di Uomini e Donne, inizia ad esprimere il suo malumore, dopo essersi seduta a terra sulla passerella. Chiede di sfilare con uno sfondo di un tramonto dietro e afferma che il tema per lei è molto difficile, così dice: “Mi manca qualcuno che pensi a me, che mi faccia sentire, speciale e amata.”

Sfila con una semplice camicetta bianca e una semplice leggins. Poi si siede a terra e inizia, di sottofondo, una sua registrazione in cui legge un pensiero d’amore per un ipotetico compagno di vita. E mentre ascolta, scoppia a piangere. Questa reazione della donna, scatena la reazione di Tina Cipollari, che pensa che tutto ciò sia decontestualizzato e ridicolo da parte della donna. Così dice l’opinionista: “Queste parole ti escono dal cuore quando hai una relazione, qualcuno a cui dedicarle.”

Gemma Galgani, in lacrime, grida alla sua storia avversaria se, per una volta, possa essere sensibile nei suoi confronti, dato che la sua situazione la fa stare malissimo. Spiega, poi, che quelle parole sarebbero dirette al suo uomo ideale. Alcuni, dal pubblico maschile, cercano di giustificare le sue parole, ma Tina Cipollari non cede affatto, dicendo che ormai, dopo dieci anni che è all’interno della trasmissione, dovrebbe smetterla di cercare qualcosa, dato che non riesce a tenersi nulla e nessuno.

Attacca poi il suo matrimonio dicendo che non è durato niente. Gemma Galgani, nel frattempo, continua a piangere chiedendo all’opinionista di mostrare, per una volta, della sensibilità nei suoi confronti e che, dato che sono ormai 15 giorni che non riceve un numero, dovrebbe comprendere il suo stato sentimentale.

Contro la donna, oltre a Tina Cipollari, si scaglia anche Barbara De Santi, in video diretta durante le registrazioni della trasmissione, la quale dice che non si vede nemmeno una lacrima sul volto della donna e che è totalmente falsa.