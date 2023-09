Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta a lasciare il programma? L’indiscrezione

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime ore il nome della dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Gemma potrebbe presto lasciare la trasmissione: scopriamo insieme il motivo.

Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne? In queste ultime ore il settimanale ‘Vero’ ha lanciato un vero e proprio scoop sulla storica dama della trasmissione. Stando a quanto rivelato dal noto magazine, pare che Gemma potrebbe presto lasciare il programma prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Dietro alla scelta di Gemma di lasciare Uomini e Donne non ci sarebbero motivi professionali. Pare che la storica dama potrebbe essere la nuova opinionista de La Talpa. Nonostante l’insistenza della notizia, è importante sottolineare che al momento si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito.

Questo è quanto rivelato dal settimanale in merito alla presunta partecipazione di Gemma Galgani come la nuova opinionista de La Talpa:

Pare che se la Galgani dovesse accettare l’incarico, al suo fianco potrebbe arrivare anche una sua cara amica a farle compagnia: Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne, che a oggi è fidanzatissima con Alessandro Vicinanza, potrebbe infatti rientrare nella lista dei papabili concorrenti.

Come già anticipato, al momento la notizia in questione è solamente un rumor non ancora confermato né smentito. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Gemma Galgani lascerà realmente Uomini e Donne per ricoprire il ruolo di opinionista della nuova edizione de La Talpa. Senza ombra di dubbio noi vi terremo aggiornati.