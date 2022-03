Gemma Galgani non ha nessuna intenzione di demordere e continua la sua ricerca dell’amore all’interno di Uomini e Donne. Tutte le delusioni ricevute sono state messe da parte dall’arrivo di Franco che fin da subito ha catturato l’attenzione della dama.

Nelle scorse puntate infatti, la dama del parterre femminile ha fin da subito esternato il suo grande interesse nei confronti del cavaliere. Un interesse che ancora una volta ha scatenato le parole pesanti di Tina Cipollari che, non crede più al suo comportamento.

La dama dopo i vari rifiuti, le delusioni ma in particolar modo le prese in giro da parte di alcuni uomini, sembra aver occhi solo per il signor Franco. Per riuscire a conquistare il cuore del cavaliere, Gemma Galgani è arrivata al punto di sedurlo con un inaspettato massaggio e con alcune frasi che, hanno lasciato tutti senza parole.

Gemma Galgani senza freni a Uomini e Donne: la frase senza freni su Franco

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne è determinata a conquistare il cavaliere Franco con tutte le sue arti e il suo carattere. Mentre Pinuccia chiede scusa ancora una volta ad Alessandro, Gemma Galgani continua a dimostrare il grande interesse nei confronti del cavaliere Franco arrivato solamente da poche settimane.

La donna del Trono Over infatti, senza freni si è lasciata andare ad un lungo ballo insieme al cavaliere. Un ballo che Gemma ha commentato così: “A me lui era piaciuto, però mi aveva detto di no a suo tempo, avevo chiesto anche il suo numero”.

Proprio a seguito delle sue parole Maria De Filippi ha dato vita ad una scena divertente che ha visto protagonista la stessa Gemma e il cavaliere Franco. La dama da il via ad un massaggio mettendo fin da subito in imbarazzo il cavaliere e lasciandosi andare ad alcune affermazioni scioccanti.

Durante il massaggio, Gemma ha cercato più volte di sorpassare lo spesso maggiore del cavaliere ironizzando quanto quest’ultimo le impedisca di ottenere risultati migliori. La stessa dama più volte ha sottolineato anche se Franco portasse o meno le mutande e di come, avrebbe dovuto controllare lei per un ulteriore conferma.