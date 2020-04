Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa: “pensavo di non contare nulla” Gianni Sperti, opinionista storico di Uomini e Donne, in un'intervista confessa le sue sensazioni nel programma: "pensavo di non contare nulla"

Durante questo blocco di Uomini e Donne, Gianni Sperti, opinionista storico della trasmissione, ha rilasciato un’intervista nella quale si è confessato. Infatti, l’uomo sono ormai anni che fa parte del programma e, a tal proposito, ha detto: “pensavo di essere inferiore agli altri, di non contare nulla”.

Gianni Sperti è uno degli opinionisti storici del programma condotto e diretto da Maria De Filippi. Ha sempre fatto la sua parte affianco all’altra opinionista storica della trasmissione, Tina Cipollari. Riguardo il suo ruolo, Gianni Sperti ha fatto una confessione riguardante il suo passato.

“In quel periodo pensavo di essere inferiore agli altri, di non contare nulla” dice in un’intervista per Tv Mia, sottolineando come Maria De Filippi gli abbia permesso di esprimersi. Continua poi con le confessioni, dichiarando uno dei suoi sogni più grandi: “Mi piacerebbe presentare un programma tutto mio, sarebbe un sogno”.

Quello che gli interesserebbe, principalmente, è un programma di viaggi. L’uomo, infatti, nei tre mesi di blocco della trasmissione, è solito viaggiare in giro per il mondo, facendo davvero delle esperienze bellissime e intense. L’obiettivo è riportare un po’ di sentimenti da ogni posto visitato.

Al momento, però, si sente molto legato a Maria De Filippi, alla quale deve tutto il merito della sua fortuna lavorativa. È stata proprio la Regina di Mediaset a lanciarlo in tutto e per tutto, fin dagli albori del suo personaggio. Tra di loro, infatti, si è anche instaurata un’amicizia bellissima e solida, che dura da anni.

La loro amicizia, infatti va avanti ormai dal lontano 2003. Gianni Sperti conobbe Maria De Filippi ad una cena nella quale c’era anche Tina Cipollari, la sua collega storica, opinionista anche lei all’interno del dating show di Canale 5. In questa cena, come racconta lo stesso Gianni Sperti, pare che Maria De Filippi gli abbia di fatto chiesto di partecipare al suo programma, ma lui era convinto che fosse per una comparsa, non per diventarne un vero e proprio pilastro.