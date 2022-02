Gianni Sperti gela lo studio di Uomini e Donne lanciando una domanda ben precisa a Ida Platano. L’opinionista della trasmissione ormai da tantissimi anni dimostra la sua grande simpatia e il suo affetto per la dama del parterre femminile.

Questa volta però, è proprio Gianni a nutriste un grande dubbio in merito all’interesse che Ida prova nei confronti di Armando Incarnato. La conoscenza tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembra aver subito un brutto e inaspettato rallentamento. Il cavaliere infatti, non ha nessuna intenzione di trasferirsi nella città della dama, portando a galla alcuni problemi da risolvere a causa della distanza.

Nonostante le varie discussioni al centro studio, a lasciare tutti di stucco e visibilmente sorpresi è una domanda che Gianni Sperti ha lanciato nei confronti di Ida. L’opinionista sembra avere dei grandi dubbi in merito alla semplice amicizia tra la dama e il cavaliere Armando Incarnato.

A scatenare la domanda spontanea di Gianni è la conoscenza di Diego con una dama. Il cavaliere del parterre maschile ha ricevuto una sorpresa da parte di Elena che a sua volta ha ricevuto proprio da lui un biglietto di San Valentino.

Gianni Sperti a Uomini e Donne: “Ida sei innamorata di Armando?”

Il comportamento di Diego nei confronti di Elena ha scatenato la rabbia di Armando Incarnato che ha accusato l’uomo di essere bugiardo e falso. Quest’ultimo però, ha cercato di difendersi spiegando di non essere interessato a Elena e di pensare solamente a Gloria.

A scagliarsi contro Diego è anche Ida Platano che ha sottolineato il suo punto di vista. “Diego le tue sono tutte scuse, con me ti sei baciato dopo tre uscite” spiega Ida schierandosi dalla parte di Armando.

È proprio sulla difesa di Ida nei confronti di Armando che Gianni Sperti ha sollevato una domanda inaspettata: “Senti Ida, ma sei sicura che non vuoi rivedere il tuo rapporto con Armando? perché sei l’unica che lo comprende, magari potrebbe nascere una grande storia d’amore. Tante volte l’amore nasce anche dal comprendersi e volersi bene, poi dopo nasce il resto”.

Di tutta risposta Ida ha spiegato di provare solamente tanto affetto per il cavaliere ma di non vederlo nella sua vita come futuro compagno.