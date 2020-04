View this post on Instagram

Non è più il tempo di perderci in noi stessi… è il tempo di darci da fare, il tempo di fare progetti per il futuro, per quanto lo possiamo vedere incerto e pieno di nuvole. Einstein diceva: "La crisi può essere una benedizione, il giorno nasce sempre dalla notte più oscura. E’ nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato." E voi? Avete pensato a qualcosa per il futuro, quali sono le vostre idee per il nostro domani? #giannisperti #iorestoacasa #restiAMOacasa #andràtuttobene #ottimismo