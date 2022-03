Fuori da Uomini e Donne Giorgio Manetti ancora una volta si è scagliato contro la dama nonché sua ex compagna. Sono passati ormai tanti anni da quanto l’ex cavaliere ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Gemma Galgani ma, nonostante ciò, non si è mai tirato indietro dal commentare il suo comportamento.

I due volti noti del Trono Over non si sono mai detti addio del tutto viste le continue frecciatine e battute che entrambi hanno riservato l’uno nei confronti dell’altra. Nonostante non si siano mai più visti, sia Giorgio che Gemma non perdono occasione per criticare e commentare le azioni e le affermazioni dell’altro.

Queto è proprio quello che negli ultimi giorni ha detto Giorgio Manetti al settimanale Nuovo Tv. L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha definito il modo di fare di Gemma davvero ‘penoso’. Ancora una volta Giorgio non ha saputo trattenere le critiche vero Gemma, accusandola di avere un comportamento nei confronti degli uomini poco positivo.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ancora una volta ha criticato la sua ex compagna all’interno del settimanale Nuovo Tv. Giorgio infatti, si è soffermato sul comportamento della dama nei confronti degli ultimi uomini arrivati tanto da riservargli anche un massaggio in centro studio.

Dopo aver letto le dichiarazioni che Gemma aveva lasciato nei suoi confronti, l’ex cavaliere ha deciso di rispondere in maniera secca e decisa. La dama infatti, aveva accusato Manetti di non essere del tutto naturale e di aver svolto anche lui dei piccoli interventi estetici.

“Sono un uomo tutto al naturale e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, mi concedo un bicchiere di vino raramente e faccio una passeggiata al giorno […] Le sue sono affermazioni stupide e non ho mai parlato male del nostro rapporto. Sta dando un’immagine penosa di se stessa” piega Giorgio Manetti.

Infine l’ex cavaliere tuona affermando: “Lei ha tentato di screditarmi in ogni modo dicendo che avevo la dentiera, il parrucchino, e che le mie prestazioni fisiche non erano granché”.