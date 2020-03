Uomini e Donne: Giovanna Abate e Sammy parlano del figlio del corteggiatore Oggi c'è stata la puntata del trono giovani, nel programma “Uomini e Donne”, con una rivelazione di Sammy a Giovanna che ha stupito gli spettatori

Oggi c’è stata la puntata del trono giovani, ormai definito “Classico”, nel programma “Uomini e Donne”, con una rivelazione di Sammy a Giovanna Abate che ha stupito gli spettatori. Il giovane ha spiegato alla tronista che qualsiasi persona che condividerà la sua vita con lui, dovrà comunque anche accettare la presenza di suo figlio.

A queste parole i fan del programma si sono divisi e hanno iniziato a commentare sui social le pagine di “Uomini e donne” chiedendosi come reagirà Giovanna Abate nelle prossime puntate. La ragazza sembra aver accettato la cosa, e a quanto pare la sua esterna con Sammy è andata molto bene.

Sammy si è dichiarato infatti in puntata particolarmente soddisfatto dell’esterna che ha svolto con Giovanna, anche se ha precisato la notizia del figlio. Il pubblico sembra aver apprezzato la chiarezza e l’onestà del ragazzo, proprio come gli utenti sui social.

L’esterna è andata bene e Sammy ha rassicurato la Abate quando le ha detto “Sono stato 10 anni con una persona senza tradirla” ha rassicurato il ragazzo. Tale frase è stata la risposta alla frecciatina di Giovanna “Posso destabilizzarti solo a guardarti”.

Oltre a questo, il corteggiatore ha anche fatto diversi complimenti a Giovanna, e le ha anche precisato “Non ti ho abbracciato, andrei anche oltre ma non è questo il momento” ha dichiarato in esterna. Per ora intanto i fan della tronista e anche del corteggiatore si stanno chiedendo se e come si evolverà la conoscenza tra i due.

La domanda più pungente, che non ha ancora risposta, è il fatto se Giovanna sia disposta ad accettare o meno la presenza del figlio di Sammy nella sua vita. Ovviamente è ancora presto per rispondere, perché i due hanno ancora bisogno di conoscersi a fondo.