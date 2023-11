Uomini e Donne, Ida Platano è la nuova tronista: “Pronta a trovare l’amore”

Grandissima sorpresa a Uomini e Donne con la presentazione della nuova tronista che, non è altro che Ida Platano. La ex dama del Trono Over ha deciso di rimettersi in gioco dopo la fine improvvisa della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza.

Nel corso delle scorse settimane erano tante le voci che parlavano della fine della sua relazione, avvenuta a causa di un possibile tradimento da parte dell’ex cavaliere. Nessuno dei due aveva mai confermato né tantomeno smentito l’accaduto ma l’annuncio su Wittytv è stato del tutto chiaro.

Un grande e inaspettato cambiamento per il trono di Uomini e Donne deciso dalla redazione e dalla stessa Maria De Filippi. Ecco le parole di Ida e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Ida Platano è la nuova tronista: “Sono pronta a trovare l’amore”

La 42enne siederà sul trono dopo l’abbandono da parte di Manuela Carriero, terminato con nessuna scelta e con tanta delusione. L’ex dama di Uomini e Donne dopo la delusione amorosa con Alessandro Vicinanza è pronta a rimettersi in gioco grazie alla nuova opportunità ricevuta da Maria De Filippi.

Nella giornata di ieri Canale 5, in particolar modo il programma ha così lanciato il suo nuovo video presentazione lasciando tutti i telespettatori a bocca aperta. Ida ha così affermato: “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e trascorro gran parte del mio tempo nel mio salone”.

“Sono di nuovo single dopo undici mesi di relazione con Alessandro Vicinanza, ma oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono romantica, decisa, dinamica, impulsiva, aggr***iva, gelosa e diretta. Questo potrebbe infastidire qualcuno, ma non mi interessa.”

Ida è così determinata a trovare un nuovo amore, convinta di meritare una persona speciale accanto a sé. Ancora una volta la scelta di Maria De Filippi ha lasciato particolarmente sorpresi i telespettatori che, non si aspettavano minimamente di vedere la ex dama direttamente sul trono.