Uomini e Donne, il nuovo tronista Brando è fidanzato? La segnalazione

Giovedì 24 agosto è stato dato il via alla prima registrazione di Uomini e Donne, pronto a tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Ampio spazio è stato dato ad alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, oltre che ai nuovi tronisti Cristian, Manuela e Brando. Proprio su quest’ultimo nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne Brando è fidanzato? In queste ore la notizia sta circolando sul web diventando minuto dopo minuto sempre più insistente. Tutto è iniziato con una segnalazione fatta al profilo di Deianira Marzano da parte di una fonte anonima:

Questo era fidanzato fino a ieri con Alice; mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata. Però effettivamente lei lo taggava e lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora.