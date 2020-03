Uomini e Donne, Jean Pierre Sanseverino attacca Tina Cipollari: “Sei una cafona maleducata” Nello studio di Uomini e Donne, Jean Pierre Sanseverino attacca veementemente Tina Cipollari gridandole contro: "Sei una cafona maleducata"

Nello studio di Uomini e Donne è iniziata una lite accesa tra Jean Pierre Saneverino, partecipante della trasmissione, e Tina Cipollari, opinionista fissa del programma. Dopo che la donna attacca una concorrente, lui si scatena, gridandole contro: “sei cafona e maleducata“.

Tutti ormai conosciamo quale sia il carattere di Tina Cipollari: non ha filtri quando parla e, se si arrabbia, butta fuori tutto quello che pensa contro il suo rivale. Lo abbiamo visto con Gemma Galgani, con la quale ha un rapporto tutt’altro che calmo e pacato. Simile è il rapporto con Jean Pierre Sanseverino, con il quale più volte in trasmissione ha avuto da ridire.

Dopo la sfilata di una delle donne, Aurora, Gemma Galgani ha deciso di riprendere la donna dicendole come il suo atteggiamento da “santarellina” risulti falso. La donna, allora, si difende dicendole che lei, verso i suoi confronti, ha un atteggiamento sempre negativo e che pratica del vero e proprio bullismo. Da qui, allora, si scatena Tina Cipollari, la quale sostiene che questto atteggiamento vittimistico sia totalmente immotivato.

Recentemente, sappiamo come Jean Pierre Sansaverino si sia frequentato con Aurora e decide di intervenire per difenderla. Allora, è proprio lui ad attaccare l’opinionista, dicendo che il suo atteggiamento è proprio quello descritto da Aurora: lei è sempre la prima ad attaccare tutti in modo maleducato. Allora, le grida contro queste parole: “Sei una cafona maleducata. Se continui con questo atteggiamento io non vengo più.”

Tina Cipollari, la quale non si sa assolutamente contenere, ha subito risposto: “Sei tu quello maleducato! Dovresti dare il bell’esempio, non dire a me che sono cafona e maleducata. Sono una donna e non si trattano così le donne.”

L’uomo, però, non si placa affatto e le dice che le serve uno psicologo bravo e: “I chili che hai perso ti hanno dato alla testa, ti conviene ingrassare di nuovo.”

Biaogna ammettere che, tra i due, non si sa chi abbia la lingua più biforcuta. Ci saranno sicuramente altri scontri, tra caratteri simili ci si scorna!