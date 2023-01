Uomini e Donne, la ragazza paparazzata con Alessio Corvino risponde a Lavinia Mauro: le sue parole

La frecciatina della ragazza non è passata inosservata: ecco cosa ha dichiarato

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, Uomini e Donne ha dato ampio spazio alla conoscenza che sta proseguendo, senza non pochi problemi, tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro. La tronista si è mostrata particolarmente infuriata con il corteggiatore a causa di alcuni scatti che lo mostrano insieme ad una ragazza. Nel corso delle ultime ore la giovane ha deciso di rispondere a Lavinia e le sue parole non sono di certo passate inosservate.

Lavinia Mauro una furia con Alessio Corvino. Dopo le segnalazioni arrivate sul corteggiatore, la tronista si è mostrata nei suoi confronti arrabbiatissima. A far infuriare Lavinia ci hanno pensato un video e alcuni scatti che in queste ore stanno circolando sul web e che ritraggono il suo corteggiatore al fianco di una ragazza.

Dopo un accesso confronto Alessio Corvino ha dichiarato che la ragazza con cui è stato paparazzato è in realtà una sua amica. La tronista non ha accettato gli scatti in questione e si è lasciata andare a qualche parola di troppo. Nel dettaglio, Lavinia ha ‘suggerito’ alla ragazza di poter evitare di strusciarsi al suo corteggiatore.

La lite tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino è molto chiacchierata in queste ultime ore. Il motivo? In seguito alle parole della tronista non è tardata ad arrivare la risposta dell’amica del corteggiatore la quale, dopo essersi sentita presa in ballo, ha deciso di rispondere alla tronista tramite un’Instagram Storie.

Nel dettaglio, l’amica di Alessio Corvino ha condiviso uno scatto che la ritrae in compagnia del suo amato cane. Sotto l’immagine in questione la giovane ha accompagnato una didascalia che non è di certo passata inosservata. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Comunque al massimo mi struscio sul mio cane amò.

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire se Lavinia Mauro risponderà alla frecciatina lanciata dall’amica di Alessio Corvino.