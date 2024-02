Guai in vista per Alessio e Claudia: grandi difficoltà in vista a pochi giorni dalla scelta

Alessio e Claudia hanno deciso di lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne ma pare che la loro storia non sia iniziata nella maniera migliore. A poche ore dall’abbandono della trasmissione, già si parla di una forte crisi all’interno della coppia.

Alessio e Claudia dopo la scelta

Si tratta dell’ennesimo fuoco di paglia destinato a spegnersi una volta lontano dai riflettori televisivi o solo qualche piccola incomprensione? Cerchiamo di fare chiarezza nelle prossime righe.

Alessio e Claudia lasciano Uomini e Donne: la scelta non stupisce

In questo periodo molte coppie stanno nascendo all’interno di Uomini e Donne. Dopo le scelte dei tronisti e la decisione di Roberta e di Alessandro di lasciare insieme il format, anche un’altra coppia ha maturato la stessa decisione.

Alessio si dichiara a Claudia

Ci riferiamo ad Alessio e Claudia, personaggi di spicco del Trono Over. Nell’ultima registrazione il cavaliere ha deciso di dichiararsi alla sua bella. Dopo un filmato molto dolce, Alessio ha chiesto a Claudia di uscire dal programma per viversi in maniera intima.

La dama non ha però reagito nella maniera prevista, tanto da definirsi spaventata. Alessio ha chiesto quindi di poter uscire dallo studio ma a quel punto la donna l’ha rincorso, l’ha baciato e ha risposto di sì alla sua richiesta.

Crisi per Alessio e Claudia: problemi in vista dopo la scelta?

Secondo moltissime persone la scelta fatta dai due sarebbe stata prematura non tanto per Alessio ma per Claudia. Sembra infatti che la stessa abbia deciso di uscire con l’uomo solo per riparare alla brutta figura fatta in puntata.

Il suo atteggiamento è apparso tutti come molto costruito, motivo per cui, forse, ha deciso di uscire dal programma perché non poteva fare altrimenti. Sembra inoltre che molte persone vicine alla coppia abbiano dichiarato come i due non riescano ad andare d’accordo e come molto spesso arrivino a litigare per cose di poco conto.

Prima foto di Alessio e Claudia

Si tratta quindi di un grande fallimento che a breve porterà i due a separarsi oppure serve del tempo affinché possano conoscersi meglio? Possiamo far altro che aspettare per scoprire che cosa succederà!