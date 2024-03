Uomini e Donne, la verità dell’ex tronista: “L’operazione è stata delicata, ho bisogno di tempo per riprendermi”

Un ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rivelare una verità piuttosto inaspettata sul suo conto. Ancora una volta parliamo di problematiche di salute che l’hanno costretta ad un periodo di riposo forzato e prolungato. Che cosa sappiamo?

Lo studio di Uomini e Donne

Ecco di chi stiamo parlando e soprattutto che cosa le è successo.

Ex tronista di Uomini e Donne parla di un momento difficile: le sue parole

In realtà il tronista di cui vogliamo parlare oggi è una ragazza che si è distinta nel corso degli ultimi troni della celebre trasmissione di Maria De Filippi. Parliamo infatti della giovane Lavinia Mauro, la quale aveva scelto Alessio Corvino come compagno di vita al termine del suo percorso nel 2023.

Lavinia Mauro

La coppia ha dovuto affrontare molti ostacoli nell’ultimo periodo, in quanto per molti la loro storia si era interrotta pochi mesi dopo la loro unione. Lavinia ha però smentito il tutto , dichiarando come lei ed Alessio si vedessero molto poco a causa di diversi impegni lavorativi. Ancora oggi però, sono una coppia felice, serena ed innamorata.

Ma che cosa è successo alla bella Lavinia? Da un po’ di tempo la ragazza appare sporadicamente sui social e questo ha fatto nascere parecchi dubbi nei suoi followers. Proprio per questo la ragazza ha deciso di prendere la situazione in mano e dire la sua in merito a quanto accaduto.

Lavinia Mauro parla della sua assenza sui social

Credits: Uomini e Donne

Lavinia ha quindi deciso di fare alcune storie su Instagram proprio per spiegare a tutti coloro che la seguono che cosa stesse accadendo in questo particolare momento della sua vita. La ragazza si è da poco laureata in Scienze Politiche, ma in realtà non si è goduta il momento a causa di altri problemi sopraggiunti all’improvviso. Buondì gente, oggi vi do un buongiorno diverso ma è andato tutto bene. Mi sono sottoposta ad un intervento delicato, più avanti vi racconterò di più. Sono state settimane stressanti ma il peggio è passato. Sto bene. La ripresa sarà lenta per via dei punti ma tronerò più carica di prima.

Lavinia e Alessio

Non sappiamo a quale intervento la ragazza si sia dovuta sottoporre, ma visto il periodo di ripresa non è stata una passeggiata. Non possiamo fare altro che augurarle una ripresa completa e sperare che l’ex tronista si rimetta presto in forma.