Uomini e Donne le scuse di Armando non bastano Dopo le dure parole delle donne di Tina Cipollari e di Gianni Sperti, Armando Incarnato finalmente si decide a porgere le sue scuse a Veronica Ursida, ma la dama non sembra accettare

La puntata di Uomini e Donne registrata domenica 8 marzo ha avuto dei risvolti molto interessanti, specialmente per quanto riguarda il Trono Over. Quest’anno infatti questa versione del programma sta avendo un grandissimo successo a discapito del Trono Classico.

La versione classica del programma viene da molti considerata ormai monotona e fittizia per il desiderio di fama di alcuni tronisti. Ma anche per l’emergenza Coronavirus che ha ovviamente stravolto lo svolgimento delle puntate, così come è successo per ogni altro programma. Infatti anche nello studio di Uomini e Donne sono state prese diverse accortezze: il parterre è vuoto e non ci sono scambi di baci o contatti tra dame e cavalieri, per cautela.

La puntata dell’8 marzo inizia con Gemma Galgani che, al centro dello studio, sembra pronta a ricevere un nuovo cavaliere. Possibile che stavolta sia l’uomo giusto? Non c’è altro da fare se non aspettare. Nel contempo si svolge una disputa.

Infatti pare che Veronica Ursida abbia deciso di fare un’esterna con Giovanni Longobardo dopo la sua recente rottura. Andrea, dopo la rottura con l’ex dama di Armando Incarnato, decide invece di uscire con Valentina Autiero.

Ma cambiare frequentazioni sembra non abbia placato la discussione tra Andrea e Veronica Ursida. La dama lancia accuse pesanti al cavaliere, rimproverandolo di essere andato in spiaggia con un’altra donna anche durante la loro stessa frequentazione. Valentina Autiero, sua nuova fiamma, non perde tempo a intervenire prontamente per difendere il suo cavaliere.

Gli attacchi contro Armando non accennano però a diminuire. Ad aver da ridire non è solo la dama tradita ma anche Tina Cipollari e Gianna Sperti. I due opinionisti, noti per la loro sfrontatezza, hanno criticato fermamente il comportamento del cavaliere. Solo dopo le dure parole delle donne di Tina Cipollari e di Gianni Sperti, Armando Incarnato finalmente si decide a porgere le sue scuse a Veronica Ursida.

Ma il perdono della dama sembra non voler arrivare: Veronica Ursida è troppo offesa dagli atteggiamenti e dalle parole pronunciate dal cavaliere. Armando Incarnato ormai sembra essersi fatto terra bruciata intorno. Che cosa accadrà ora?