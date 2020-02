Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe e lascia lo studio dopo la lite con Armando Incarnato Maria De Filippi perde la pazienza e sospende la registrazione della trasmissione di Uomini e Donne Trono Over dopo aver litigato con Armando Incarnato

Scandalo a Uomini e Donne Trono Over, Maria De Filippi perde le staffe. La conduttrice lascia lo studio e interrompe la trasmissione. Cos’è successo? Non ci era riuscito mai nessuno prima d’ora perché far perdere la pazienza a Maria de Filippi è un’impresa impossibile. Ma Armando Incarnato, corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne, ci è riuscito.

Il napoletano ha accusato la dama veronica di avere una relazione clandestina con un uomo sposato. Si sono scaldati gli animi e la dama è scoppiata in lacrime. Nel corso della puntata le cose sono peggiorate e la conduttrice ha preso le difese di Veronica Ursida scagliandosi contro Armando Incarnato. La tensione è salita a tal punto che la conduttrice ha deciso di chiudere la registrazione un’ora prima. Raccontiamo nel dettaglio cosa è succoso.

Veronica Ursida insieme a Valentina Autiero si siedono al centro dello studio per confrontarsi con Andrea e riportare le ultime notizie della loro conoscenza. Maria De Filippi lascia a loro la parola e Veronica Ursida dichiara che il cavaliere non fa per lei: “Io cerco un uomo tu sei un ragazzino”.

Valentina Autiero invece è di tutto altro parere accetta di buon grado la conoscenza con Andrea e la cosa è reciproca. Mentre la discussione fra i tre procede, interviene Armando Incarnato accusando Veronica Ursida di fare storie sui social contro di lui.

Ovviamente la polemica tra i due è solo all’inizio. Infatti il napoletano afferma che Veronica Ursida ha una relazione con un uomo già impegnato. La dama aveva già spiegato che l’uomo in questione, era solo un amico, ma a quanto pare i loro incontri vanno ben oltre l’amicizia.

I toni nello studio diventano insopportabili. Tina Cipollari e Gianni Sperti vanno contro Armando Incarnato, il cavaliere contro la dama e Maria De Filippi ascolta. Veronica Ursida scoppia a piangere ma Armando Incarnato non si placa neanche d’avanti alle lacrime.

Cosi la conduttrice esplode e accusa il corteggiatore di maltrattare le donne, gli intima di farla finita. Alla mancata educazione di Armando Incarnato, Maria De Filippi si alza di scatto chiede a Tina Cipollari di salutare i telespettatori e abbandona lo studio.