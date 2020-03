Uomini e Donne: Maria De Filippi sceglie di chiudere prima per Paolo Bonolis Mediaset ha deciso di mettere in stand by alcuni programmi a causa dell'emergenza COVID-19 sempre più insistente. Non bisogna rischiare contagio a lavoro

Casa Mediaset ha preso la difficile decisione di sospendere alcuni dei suoi programmi cardine come Uomini e Donne a causa della sempre più incalzante emergenza Covid-19 che sta creando non poco panico in tutto il nostro paese. L’azienda Mediaset non vuole rischiare contagio.

La decisione Mediaset di interrompere alcuni programmi di punta è stata seguita alla perfezione. Sono state alzate numerose polemiche riguardo alla mancata messa in onda da lunedì di Uomini e Donne dopo che erano già pronte diverse puntate già registrate. I numerosi fan della trasmissione di Maria de Filippi (la moglie di Maurizio Costanzo non ha mai sbagliato un colpo), sono rimasti infatti molto delusi della chiusura anticipata e di non potersi più sollazzare con i consueti teatrini di Tina Cipollari e Gemma Galgani.

La decisione di non mandare in onda le puntate già registrate di Uomini e Donne è stata presa proprio da lei, Maria de Filippi. La motivazione di questa scelta risiede nella solidarietà che la signora di canale 5 ha voluto manifestare ed esprimere nei confronti del collega ed amico Paolo Bonolis. Quest’ultimo infatti, dinnanzi alla decisione Mediaset di sospendere al momento il programma da lui condotto Avanti un Altro, l’ha non poco infastidito.

In virtù della solidarietà espressa nei confronti dell’amico Paolo Bonolis, Maria de Filippi rimanderà la messa in onda delle già registrate puntate di Uomini e Donne. I fan del programma pomeridiano più seguito di Italia, dopo aver appreso la notizia del gesto di Maria de Filippi nei confronti del collega, hanno dimostrato grande comprensione e sostegno. Non sono mancati infatti tanti messaggi sui social network di grande solidarietà nei confronti del mattatore della tv.

Paolo Bonolis si è poi sfogato su Instagram dopo la decisione presa da Mediaset, dicendo di non capire il perché allo stop di Avanti un Altro. La trasmissione infatti è un grande successo grazie anche alla presenza del compagno fidato Luca Laurenti.