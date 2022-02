Uomini e Donne, Maria De Filippi sotto accusa: “Teatrino già organizzato”

La redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi sono state accusate da una ex corteggiatrice di creare dinamiche e teatrini a tavolino

Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono ancora una volta Maria De Filippi e tutta la redazione sotto accusa. Questa volta però, a scagliarsi contro di lei e contro il programma è una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri, convinta che dietro al comportamento di alcuni cavalieri ci sia un vero e proprio copione.

Nelle ultime settimane il trono di Matteo Ranieri sta subendo diverse problematiche e sta mettendo a dura prova il suo percorso. Il comportamento del tronista nei confronti delle sue due corteggiatrici ha così scatenato un vero e proprio caos.

Mercoledì 9 febbraio negli studi di Cinecittà a Roma è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Seduta sui suoi classici scalini Maria De Filippi ha parlato e riportato alcune accuse da parte di una delle corteggiatrici di Matteo. Quest’ultima non è altro che Denise Giulia Mingiano.

Lei insieme a Federica Aversano stavano conoscendo il tronista fino a quando alcuni suoi comportamenti hanno spinto le due ragazze a non presentarsi più. Entrambe infatti, non erano presenti all’ultima registrazione, confermando la loro intenzione di non presentarsi più.

Uomini e Donne, Maria De Filippi sotto accusa

A rivelare alcune indiscrezioni in merito alle anticipazioni è la pagina Gemmapalagi.it. Quest’ultima, infatti, spiega come Matteo Ranieri sia rimasto senza nessuna corteggiatrice. Il suo percorso sta subendo dei duri colpi e a spiegarlo e proprio la conduttrice del programma che, svela cosa è accaduto dietro le quinte.

Federica Versano e Denise Giulia Mingiano hanno deciso di non presentarsi in studio, decidendo di mettere fine alla conoscenza con il tronista. Quest’ultima inoltre sembra aver ‘trasgredito’ le regole inviando un messaggio alla sorella di Matteo accusando e denigrando la redazione.

A riportare le parole dette da Denise alla sorella del tronista è proprio Maria De Filippi che, con aria triste e delusa, ha affermato: “Secondo lei la redazione ha organizzato tutto il teatrino con Armando”.

Nelle scorse puntate andate in onda su Canale 5, la giovane corteggiatrice era stata fermata da Armando Incarnato che, aveva fatto presente il suo interesse verso di lei. Il comportamento del cavaliere aveva creato in studio non poche discussioni ma ora Denise avrebbe accusato la redazione di aver spinto lo stesso Armando a creare questa dinamica.

Secondo la ex corteggiatrice, la redazione avrebbe spinto il cavaliere del Trono Over ad avvicinarsi a lei per creare una nuova dinamica. Affermazioni smentite da Maria De Filippi e dalle persone che lavorano all’interno del programma.