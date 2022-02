La ex dama di Uomini e Donne Marika Geraci svela in una lunga intervista la strategia che la redazione attuerebbe per scegliere le persone e le coppie all’interno dello studio. Una confessione a cuore aperto da parte della ex partecipante del Trono Over che diverse settimane fa ha abbandonato il programma insieme a Diego.

Dopo un lungo e travagliato percorso, Marika è riuscita a trovare una persona con cui poter condividere la sua vita, mettendo da parte la conoscenza con Armando Incarnato. Quest’ultima durante un’intervista da Fralof per PiùDonna, ha svelato alcuni dettagli importanti nei confronti della redazione.

I meccanismi presenti dietro a Uomini e Donne sono tanti e vari ma questa volta, a spiegare come la redazione si sia comportata nei suoi confronti, è la stessa Marika Geraci. Quest’ultima ha deciso di spiegare il trattamento fornitole da parte di alcuni collaboratori durante un suo ritorno nel programma.

La ex dama proprio come altri protagonisti di Uomini e Donne, si aspettava di ricevere la possibilità di fare una scelta coronata da petali rosi e da una canzone romantica.

Marika Geraci contro la redazione di Uomini e Donne

La ex dama di Uomini e Donne durante un’intervista a PiùDonna ha svelato com’è stata trattata da parte della redazione e di un suo ritorno in studio insieme al suo compagno Diego. Quest’ultima infatti, chiamata dal programma attendeva la possibilità di tornare in studio fino a quando, ha ricevuto da Rudy Zerbi la notizia di non avere tempo da dedicarle.

“Io ho chiamato per chiedere come mai non fossimo più stato invitati né io né Diego. Noi avevamo deciso di uscire da Uomini e Donne e farlo come tutti gli altri. Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì. La referente mi ha detto che dovevano dare spazio anche ad altri di frequentarsi. Ma non quadra, perché io stavo ancora frequentando qualcuno. Da quella telefonata io non ho più chiamato la redazione” spiega Marika durante l’intervista.

Le sue affermazioni sono proseguite spiegando il loro arrivo in studio: “Diego aveva portato i fiori per Maria De Filippi e per me. Arriva il ragazzo della redazione che ci fa uscire dal camerino. Riceve una telefonata e ci fa tornare dentro, dicendo che c’era stato un problema e dovevamo tornare dentro”.

“Questo è successo alle 13. Siamo stati lì fino alle 18, senza notizie e senza neanche qualcuno che ci chiedesse se volessimo un po’ d’acqua o un caffè. Alle 18:30 arriva Rudy Zerbi in camerino e ci dice che Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima”.

La ex dama di Uomini e Donne ha poi terminato dicendo: “Detto questo mi sento comunque di ringraziare la redazione per aver conosciuto Diego e per aver fatto una bella esperienza. Ma a pensarci sono comunque amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità. Ma che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano. Ormai è andata così, l’importante è che io e lui siamo felici insieme”.