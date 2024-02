Uomini e Donne, Mario Cusitore torna nel programma: le anticipazioni

Lunedì 19 febbraio 2024 sono state registrate le nuove puntate del Dating show di Maria De Filippi e ci sono alcune succose anticipazioni che sono state condivise online. Ad esempio, Mario Cusitore torna a Uomini e Donne. A quanto pare sarebbe tornato da Ida per una seconda possibilità. Ma sono anche altre le storie da conoscere.

Registrate lunedì 19 febbraio 2024 le nuove puntate di Uomini e Donne: non mancano le anticipazioni che fanno la gioia di tutti i telespettatori che non vedono l’ora di poter vedere le nuove puntate in tv.

Per quello che riguarda il trono over, ad esempio, Gemma e Giancarlo avevano deciso di farla finita, ma lui ha voluto un chiarimento. Crede di non essersi spiegato bene, anche se a Gemma andava bene così, non c’era bisogno di parlarsi.

Sempre per il trono over, poi, Ernesto è uscito con una dama. Barbara però non vuole che lui esca con altre, quindi è tornata seduta al suo posto. Lui è per un amore libero e non vuole essere oppresso, vuole vivere tutto quanto al 100%.

Non solo trono over, ma anche trono classico. Brando ha portato in esterna sia Beatriz sia Raffaella. La prima ha ricevuto una bellissima e piacevole sorpresa a Milano. Raffaella, invece, piangeva dietro le quinte perché non voleva entrare, ma alla fine ha visto anche lei l’uscita con Brando.

Mario Cusitore torna per il trono classico di Uomini e donne, dating show di Maria De Filippi

Grande ritorno di Mario Cusitore, come abbiamo anticipato. Ida decide, infatti, di dargli una seconda possibilità, così potrà tornare a parlarle e a chiarire tutto quello che c’è ancora da dire tra i due.

Inoltre, non dimentichiamo che la Platano ha eliminato Sergio, che però aveva voglia di andarsene, quindi non è stato un fulmine a ciel sereno. Daniele e Marco, intanto, sono i due nuovi corteggiatori di Ida, portati in esterna.