View this post on Instagram

Come se vi facessi vedere per la prima volta il mare dopo un viaggio interminabile. Così è per me! ☀️🌊 Oggi vi presento la prima grande novità della 5a stagione di @sontenofficial “l’abbigliamento mare” e una chicca in ultimo, per le tue serate estive 🌙 Nove capi di abbigliamento diversi, ognuno di essi avrà diverse varianti per colore per un totale di 32 capi differenti (vedi su @sontenofficial ) 🔥😍 Sta per uscire Sonten2020 ⌛️