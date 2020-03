Uomini e Donne Over, Massimiliano attaccato in studio: “Mi ha contattata su Instagram e mi ha chiesto di vederci” Nello studio di Uomini e Donne, Massimiliano viene attaccato con delle accuse: una donna, in collegamento, rivela di essere stata contattata da Massimiliano

Nello studio di Uomini e Donne, Massimiliano viene attaccato da una donna in studio. La signora in questione, in collegamento da Cologno Monzese, ha dichiarato di essere stata contattata su Instagram da Massimiliano e che lui le abbia chiesto di uscire insieme. La donna, dopo aver rifiutato, pare sia stata vittima della sua insistenza.

Francesca, la donna in questione, dopo l’insistenza di Massimiliano, decide di contattare la redazione di Uomini e Donne e di rivelare cosa Massimiliano le ha scritto su Instagram, dopo la fine della sua relazione con Valentina Magnini. Francesca decide di dare le chat alla redazione di Uomini e Donne, nella quale ci sono le prove di quanto successo.

Pare che lui abbia insistito nel voler vederla a Milano, ma lei ha sempre rifiutato. In studio, Massimiliano afferma che tutto quello che lei sta facendo è mosso da un solo scopo: tornare all’interno della trasmissione. Infatti, a quanto pare, Francesca era già venuta precedentemente in studio per partecipare al porgramma, ma ne è poi uscita. Massimiliano, infatti, afferma he la donna gli abbia chiesto via chat di dire una parola per farla reintrare.

Ovviamnete, Francesca nega tutto e continua dichiarando l’insistenza di Massimiliano. Sappiamo anche come la sua precedente relazione con Valentina Magnini sia da poco finita con una lite fuoribonda, in cui abbiamo visto la donna lanciare anche delle sedie in studio. Non sembra, infatti, turbata dalla situazione, in quanto dice che questo sarebbe esattamente un atteggiamento da Massimiliano.

Lei, precedentemente, ha raccontato di quanto sia stata vittima dell’uomo durante la loro relazione e di quanto lui sia stato oppressivo. Lui, d’altro canto, dichiara come tutto quello che lui ha fatto era stato solamente un test per la donna, un modo per metterla alle strette e per vedere come avrebbe potuto reagire, ma il parterre era completamente contro di lui. Così, la loro relazione finisce lì.