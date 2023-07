Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna vuole tornare nel programma: ecco in che ruolo

Pinuccia Della Giovanna è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione di Uomini e Donne. In questi giorni il nome della dama di Vigevano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni fatte sul programma di Maria De Filippi. Nel dettaglio, Pinuccia ha rivelato di voler tornare nel programma ma non come dama: scopriamo insieme cosa vorrebbe fare.

In questi giorni Pinuccia Della Giovanna ha rilasciato un’intervista al giornale ‘L’informazione Vigevanese’ dove è tornata a parlare del suo percorso a Uomini e Donne e dell’uscita del suo singolo estivo. Proprio al giornale, l’ex dama ha espresso il desiderio di poter tornare nel programma di Maria De Filippi ma non come dama.

Pinuccia ha infatti rivelato che sarebbe pronta a presentare il suo singolo proprio negli studi di Uomini e Donne. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Spero di poterlo presentare da Maria perché lei mi ha voluta bene, mi ha rispettata ed è il ricordo più bello che ho.

Il singolo estivo interpretato da Pinuccia Della Giovanna è stato scritto da Angela, che Pinuccia seguiva nelle sue serate di ballo. Quando la donna le ha proposto di interpretare il brano, l’ex dama non ci ha pensato due volte a trasformarsi in cantante.

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna e le parole su Alessandro

Ma non è finita qui. L’intervista che Pinuccia Della Giovanna ha rilasciato al giornale ‘L’informatore Vigevanese’ è proseguita con alcune rivelazioni che l’ex dama di Uomini e Donne ha fatto sul cavaliere Alessandro.

Queste sono state le sue parole in merito alla conoscenza con Alessandro: