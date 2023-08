Uomini e Donne, presentati i nuovi tronisti: chi sono Cristian e Brando

Quasi tutto pronto per l’inizio di Uomini e Donne. Il programma condotto e prodotto da Maria De Filippi ha riaperto i battenti nella giornata di giovedì 24 luglio e si prepara a tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Durante la prima registrazione sono stati presentati i nuovi tronisti, oltre a Manuela Carriero hanno fatto il loro ingresso in studio Cristian e Brando. Scopriamo insieme chi sono e conosciamoli meglio.

Cristian e Brando sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne insieme a Manuela Carriero. I nomi dei protagonisti di questa nuova stagione di Uomini e Donne sono emersi durante la prima registrazione del programma avvenuta nella giornata di giovedì 24 agosto.

Il primo tronista ad essere stato presentato è Cristian. Stando a quanto rivelato nel video di presentazione, Cristian ha 22 anni, viene da Roma e studia fisioterapia. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha poi rivelato di consegnare pizze nel tempo libero e di vivere con la madre, il suo compagno e il fratello più piccolo di cinque anni.

Uomini e Donne, Brando è il secondo tronista: conosciamolo meglio

Oltre a Cristian, il secondo tronista che ha fatto il suo ingresso in studio durante la prima registrazione di Uomini e Donne è Brando. Ha 22 anni e viene da Treviso; queste sono state le parole usate nel suo video di presentazione: