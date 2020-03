Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Non si siamo fermati, stiamo lavorando nel rispetto delle indicazioni” Nello studio di Uomini e Donne non si fermano i casting: come dichiara l'autrice Raffaella Mennoia, i lavori continuano ad andare avanti, ma secondo le regole

A causa della situazione pericolosa di questo periodo storico, molti programmi hanno dovuto bloccare le loro registrazioni e dare uno stop. Tra questi c’è Uomini e Donne, il dating show di Canale 5. A quanto pare, però, non è tutto completamente fermo. Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha dichiarato: “Non si siamo fermati, stiamo lavorando nel rispetto delle indicazioni”.

Il dating show di Maria De Filippi è stato fermato, insieme a molti altri programmi televisivi, a causa dell’emergenza sanitaria di questo periodo. Non tutto, però, è fermo. A come dice Raffaella Mennoia, autrice del programma, i casting stanno andando avanti.

Il programma, infatti, ha bisogno di casting per poter reclutare persone che vogliano venire all’interno della trasmissione, che, essendo un dating show, prevede la presenza di diverse persone affinché queste possano conoscersi all’interno dello studio e possano iniziare le loro relazioni, ma il tutto sotto le luci dei riflettori.

In questi giorni, Raffaella Mennoia ha messo un video nel quale lei si trova all’interno degli Elios, gli studi a Cinecittà, dove vengono svolte le riprese del programma. Dopo aver ricevuto diverse domande da tutti i suoi followers a riguardo, la ragazza decide di fare chiarezza.

“Sono arrivata adesso a lavoro. Faccio questa storia proprio per questo motivo perché mi state scrivendo in tantissimi dicendo ‘Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?’. Allora a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Quindi non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo andando avanti. C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo”.

Il programma, sicuramente, resterà sospeso per un bel po’ ancora, ma almeno ci saranno nuovi protagonisti sia per il dating show che per tutti gli altri programmi della regina di Mediaset, Maria De Filippi.