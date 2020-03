Uomini e Donne, Raffaella Mennoia riguardo la sospensione del programma: “Avevamo le puntate pronte” Dopo la sospensione del dating show, Uomini e Donne,le cose non sono chiare; vediamo Raffaella Mennoia che, a riguardo, dice: "Avevamo le puntate pronte"

Come sta capitando molto spesso negli ultimi giorni, alcuni show televisivi sono stati annullati a causa dell’emergenza che stiamo tutti vivendo. Tra questi rientra anche il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. A tal proposito, però, la situazione non sembra essere molto chiara. Raffaella Mennoia, una delle autrice del programma, confessa di non aver ben capito il motivo della sospensione così anticipata e dice: “avevamo le puntate pronte.”

Il 23 marzo verrà trasmessa l’ultima puntata, già registrata, del dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Il motivo della tempestiva chiusura della trasmissione è lo stesso di molti altri programmi in questi giorni: l’allerta sanitaria che ha costretto a bloccare le registrazioni di programmi che prevedevano la presenza di più persone all’interno degli studi di registrazione. In questo caso, abbiamo assistito ad una brusca interruzione del programma che, però, ha lasciato un po’ perplessi.

La prima a porsi delle domande è Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, che, in alcune stories di Instagram, rivela di non aver ben compreso il tempestivo blocco. Questo perchè c’erano ancora delle puntate pronte che potevano essere mandate in onda e che avrebbero, quindi ,permesso al programma di andare avanti almeno di un’altra settimana. Così dice la ragazza nei video:

“Oggi sono qui agli Elios perché da quando c’è stata l’interruzione di Uomini e Donne sono impegnata con Amici. So che siete orfani di Uomini e Donne ma non so che dirvi, ragazzi. Tra l’altro, avevamo anche delle puntate da mandare in onda che non sono andate. Non so che dire. Anche i tronisti, i corteggiatori e le corteggiatrici se lo chiedono. Ce lo chiediamo tutti, in realtà, tutti ci chiediamo la stessa cosa. Spero che tutto questo finisca prima possibile”

Questo blocco prevede anche che le frequentazioni che i tronisti stavano intraprendendo vengano sospese insieme al programma. D’altro canto, però, in qualsiasi caso non sarebbero dovute andare avanti, dato l’obbligo di tutti i cittadini di evitare qualsiasi tipo di contatto.