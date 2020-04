Uomini e Donne, rivelazione su Gemma Galgani: troverà l’amore Inizia il nuovo format di Uomini e Donne che vedrà come protagonista del Trono Over Gemma Galgani: alcune rivelazioni dicono che finalmente troverà l'amore

Inizia in questi giorni il nuovo format di Uomini e Donne ideato per rispettare le precauzioni anti contagio. Questo nuovo format vede come unica protagonista del Trono Over Gemma Galgani. Alcune anticipazioni hanno rivelato che la donna, da anni nel programma, troverà l’amore.

Lunedì 20 aprile è la data in cui ripartirà la messa in onda di Uomini e Donne, che vedrà come protagonista Gemma Galgani per il Trono Over, mentre ci sarà Giovanna Abate per il Trono Classico. Rivedremo, nel ruolo di opinionisti, di nuovo Tina Cipollari e Gianni Sperti, in collegamento da remoto, sempre per rispettare le norme.

Ci saranno ancora i litigi, anche se a distanza e separate da uno schermo, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Girano alcune voci su una possibilità che Gemma Galgani, con tanto piacere di Tina Cipollari, possa lasciare definitivamente il programma. Infatti, si parla di un nuovo amore per la dama torinese.

Lo smacco, però, sarebbe dato dal fatto che non dovrebbe trovare questo amore dentro la trasmissione, nella quale si trova ormai da circa 10 anni, ma fuori. Questa, però, è tutta una supposizione arrivata dalla mente di Solange, un sensitivo, il quale ha fatto questa previsione sulla vita sentimentale della donna, affermando: “Troverà l’amore, lo sento per lei, arriva entro l’anno ma non nella trasmissione, conoscerà il partner che saprà starle accanto fuori dalla tv”.

Poi, il sensitivo, molto sentito ed ascoltato dal suo pubblico, aggiunge: “Nata sotto il segno del Capricorno quindi è ostinata quanto basta. L’amore lo sento per lei, Il suo cuore finalmente tornerà a tingersi di colore e a riprendere quel battito sopito”. Dalle sue esperienze passati, si è visto come Giorgio Manetti sia stato di fatto l’unico uomo con il quale lei sia uscito dalla trasmissione. Chissà se questo sarà un modo per riscattarsi.

Inoltre, il sensitivo ha detto anche qualche parola sulla carriera della dama torinese, ma non su quella presente, bensì su quella futura. Secondo l’uomo, Gemma Galgani è nata per essere in tv, perciò, dopo il programma, ci saranno sicuramente altri progetti televisivi per lei.