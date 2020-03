Uomini e Donne: Roberta Di Padua infastidita della relazione tra Giovanni e Veronica Ursida Nello studio di Uomini e Donne, Roberta Di Padua viene a scoprire della relazione tra Giovanni e Veronica Ursida e si infastidisce

Nello studio di Uomini e Donne si è aperta una nuova discussione. Vediamo come Giovanni, un nuovo cavaliere della trasmissione, stia frequentando contemporanenamente sia Roberta Di Padua che Veronica Ursida. La cosa, però, non piace per niente a Roberta Di Padua, la quale pensa che questa cosa sminuisca la loro relazione e reagisce infastidita e si accende una discussione tra le due donne.

Sono ormai quindici giorni che Giovanni frequenta contemporaneamente Roberta Di Padua e Veronica Ursida, dato che, secondo lui, è una cosa più che lecita, poichè non ha dato l’esclusiva a nessuna delle due. La cosa, però, infatidisce ampiamente Roberta Di Padua, la quale pensa che lui non sia vero nella loro conoscenza.

Infatti, all’interno dello studio Roberta Di Padua chiede come si rapporti lui con Veronica Ursida e la risposta la scombussola. Infatti, pare che lui dia lo stesso quantitativo di attenzioni sia ad una che all’altra, mandando messaggi e telefonate ad entrambe allo stesso modo. Questa cosa, per la ragazza è simbolo di sminuimento delle attenzioni che lui le riserva, dato che, essendo uguali per entrambe significa che non sono speciali e riservate solo a lei.

Parla poi, per difendersi, di tutti i messaggi che le ha inviato e di quanto lui sia presente nella sua vita. Poi, Veronica Ursida racconta del fatto che siano andati la sera precedente a cena insieme. Valentina Autiero allora interviene sottolineando il fatto che lui abbia regalato a Veronica Ursida una rosa rossa per la festa delle donne, mentre a lei no. Questo perchè, dalla sera precedente, pare che Roberta Di Padua si sia infastidita dal fatto che lui fosse andato a cena fuori e lui, sentendola fredda, ha deciso di non portarle la rosa.

Poi arriva la fatidica domanda da parte della padrona di casa Maria De Filippi: “Giovanni, chi ti piace più fisicamente?”

Giovanni, allora, risponde così: “Maria, a me piacciono entrambe. Forse un po’ di più Veronica Ursida.”

Da questa dichiarazione, Roberta Di Padua decide di chiudere lì la conoscenza.