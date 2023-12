Uomini e Donne, Roberta Di Padua lascia il programma: l’anticipazione

Nel corso delle ultime ore sta circolando un’anticipazione su Uomini e Donne che sta facendo il giro del web e che ha lasciato tutti senza parole. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che Roberta Di Padua abbia improvvisamente deciso di lasciare la trasmissione prodotta e condotta da Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Colpo di scena a Uomini e Donne. Come già anticipato, pare che Roberta Di Padua abbia deciso di abbandonare il programma. La notizia è stata resa pubblica da Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale la dama non avrebbe preso bene la scelta di un cavaliere. Da qui la sua decisione di abbandonare la trasmissione.

Questo è quanto rivelato dall’esperto di gossip:

Un vero e proprio colpo di scena quello accaduto nella registrazione di oggi; Roberta e Alessandro Vicinanza, quest’ultimo ormai single dopo la relazione con Ida Platano, hanno ripreso a frequentarsi e tra i due ci sono stati diversi baci e diverse uscite importanti, tanto da far sperare che i due si siano lasciati alle spalle il passato e dati una seconda opportunità. Oggi, in studio, Alessandro ha palesato di essere interessato a Cristina Tenuta.

In seguito, Lorenzo Pugnaloni ha poi aggiunto rivelato che:

Inizialmente aveva detto di no, dicendo di non volersi mettere in mezzo, ma ci ha ripensato e oggi Roberta ha saputo dell’imminente cambio di rotta di Cristina. Alessandro e la Tenuta usciranno insieme per conoscersi e approfondire la conoscenza e questo a Roberta non è andato giù. Così la Di Padua ha deciso di lasciare la trasmissione da sola, dichiarando di non riuscire a digerire il fatto che Alessandro, indipendentemente da Cristina, conosca altre dame.