Uomini e Donne, Roberta e Samuele si sono lasciati: l’annuncio

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Roberta e Samuele. I due hanno partecipato nel programma prodotto e condotto da Maria De Filippi nel 2021, lei come tronista, lui come corteggiatore. A distanza di due anni dalla scelta, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro storia.

Roberta Giusti e Samuele Cerniani non sono più una coppia. A rendere pubblica la notizia sono stati i diretti interessati tramite un annuncio fatto sulle loro rispettive pagine social. Queste sono state le parole con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della relazione con il suo fidanzato:

E, continuando, Roberta Giusti ha poi aggiunto:

Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male. Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra e che questa situazione non stava facendo del bene a nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile ma che crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce neanche la speranza che le cose in futuro possano sistemarsi. Sono grata di tutto l’affetto ricevuto negli ultimi due anni come coppia […]