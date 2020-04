Uomini e Donne, Rudy Zerbi parla di Ida Platano: “è meravigliosa” Rudy Zerbi in un diretta su Instagram ha parlato di alcuni personaggi di Uomini e Donne, soffermandosi su Ida Platano e dicendo: "è meravigliosa, seguitela"

Rudy Zerbi ha fatto una lunga diretta su Instagram nella quale ha speso qualche parola su diversi concorrenti di Uomini e Donne. Arrivato il turno di Ida Platano, il discografico ha parlato della donna davvero con dei bei termini, dicendo: “è una donna meravigliosa”.

Ida Platano è una delle concorrenti più amate del dating show di Maria De Filippi, principalmente grazie alla sua storia travagliata con il cavaliere Riccardo Guarnieri. È sempre stata molto apprezzata anche grazie alla sua affabilità e gentilezza. Ora la vediamo passare la quarantena insieme al suo compagno.

A parlare di lei, sempre in ottimi termini, è stato anche il discografico Rudy Zerbi. Nella diretta su Instagram, l’uomo ha discusso su diversi concorrenti del trono Over di Uomini e Donne e, quando ha parlato di Ida Platano, ah detto: “Ida Platano…Seguitela…E’ una donna meravigliosa con un cuore grande così…Davvero tanto grande…”

Le parole sono state molto apprezzate dalla stessa donna, la quale ha repostato il momento della diretta nel quale l’uomo ha detto queste parole e ha inserito un grande cuore come gesto di apprezzamento. Insomma, pare che la gentilezza del discografico sia ricambiata, ma anche Ida Platano ha voluto fare i complimenti a qualcuno ieri sera.

Infatti, lei era proprio tra i tanti telespettatori di Striscia la Notizia e ha voluto fare i suoi complimenti a Michelle Hunziker per il vestito indossato nella puntata. La donna ha fatto un video alla televisione, prendendo la conduttrice e, di sottofondo, si sentono le sue parole che dicono: “Bello il suo vestito…Proprio bello…”

Chissà se le due donne si metteranno mai in contatto, magari per farsi qualche altro complimento! Nel frattempo, Ida Platano, come tutti i concorrenti di Uomini e Donne, si vede a trascorrere la quarantena in casa, senza poter prendere parte al programma. “Ce la faremo!” scrive sui social la donna.

In questo momento di pausa, la donna continua a tenersi in forma, confessando di fare attività fisica per evitare di prendere peso.