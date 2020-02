Uomini e Donne, scandalo Trono Classico, corteggiatore smascherato con una donna in un Hotel Nel Trono Classica di Uomini e Donne, un corteggiatore e stato smascherato con una donna in Hotel

Nella puntata del Trono Classico, che andrà in onda su canale cinque, registrata pochi giorni fa, c’è stato una sorpresa scottante. Nelle nuove puntate, per il trono classico di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, sono trapelate delle indiscrezioni che riguardano un corteggiatore.

Il Trono Classico è stato momentaneamente sospeso, scelta presa dalla stessa conduttrice, per via della carenza di ascolti che si sta rivelando in questi giorni. Per questo motivo, la redazione si sta concentrando, sulla messa in onda solo del Trono Over, che pare invece abbia ottimi risultati come sempre.

Ma le registrazioni del Trono Classico, vengono comunque fatte, come da copione. Ci fanno sapere, che verrà ritardata solo la messa in onda, ma la carrellata dei Tronisti e le loro uscite, con i corteggiatori, rimangono invariate. Anche qui, come sempre, non mancano le segnalazioni, che il pubblico e sempre pronto a mandare per smascherare i furbi.

La Tronista Sara Shaimi, si arrabbia per una storia che riguarda proprio uno dei suoi corteggiatori, stiamo parlando di Gaetano. E’ l’opinionista Gianni Spertiche che prontamente avvisato, racconta l’ultima indiscrezione, riguardante proprio il corteggiatore. La segnalazione riportava una presunta storia in albergo, del ragazzo in compagnia di un’altra ragazza.

Venuta a sapere ciò, la corteggiatrice Sara, decide di recarsi sul posto, per fare un’improvvisata e cercare il proprio pretendente. Quando la Sara Shaimi, arriva si rende conto che la notizia è assolutamente vera. Gaetano, preso alla sprovvista, spiega che la ragazza è fidanzata, e loro sono colleghi di lavoro, che il ragazzo della donzella era in giro per Roma.

Sara Shaimi, rivolgendosi direttamente alla ragazza chiede conferma. Lei risponde, che in realtà il suo ragazzo, si trova in Cina. Le versioni dei due, colti in fragrante, non combaciano minimamente. Cosi la Tronista, per eliminare ogni tipo di inconveniente, decide di eliminarlo.