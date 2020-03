Uomini e Donne; si ripresenta Marco Firpo che dice di essere ancora innamorato di Gemma Marco Firpo, ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex corteggiatore di Gemma Galgani, torna all'attacco per riconquistare la dama: "Le dedico un pensiero tutti i giorni..."

Marco Firpo, uno dei cavalieri più amati di Uomini e Donne Trono Over, torna con una sconvolgente intervista. Il cavaliere è stato una delle fiamme più importanti di Gemma Galgani. I due, durante il programma, hanno avuto una frequentazione che, però, è finita male.

L’estate successiva, i due si erano rincontrati e hanno vissuto un periodo di passione lontano dalle telecamere. Anche in quel caso, però, il rapporto non ha avuto fortuna e i due amanti si sono separati, soprattutto per via dei loro stili di vita molto diversi. Purtroppo, per Marco Firpo, quei mesi di passione furono anche mesi di malattia.

Il cavaliere, infatti, ha dovuto sottoporsi a varie terapie e Gemma Galgani non ha mai smesso di assisterlo in quei momenti di difficoltà.

Marco Firpo era tornato a far parlare di se in una intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, svelando proprio questa sua lotta contro la malattia e rivelando i suoi sentimenti ancora vivi per Gemma Galgani.:

“Sto molto bene, sono una persona molto positiva, quindi non affronto mai con negatività e mai lo farò. Io vivo come se dovessi morire domani e penso come se non dovessi morire mai, quindi sono un uomo pieno di progetti e questo mi aiuta molto. Anche dal problema di salute che ho avuto mi sono ripreso benissimo, faccio la mia riabilitazione, ma fisicamente sto meglio di prima. Sto continuando a vivere sul mio scoglio a Framura, dove anche Gemma è venuta. Mi emoziono ormai per un nonnulla. Io sono una persona abbastanza aperta ai cambiamenti e sono sempre stato consapevole che la mia vita sarebbe potuta cambiare da un momento all’altro e così è successo”.

Come si dice:

“Tutti abbiamo due vite e la seconda inizia quando capiamo che ne abbiamo una sola: le cose che mi sono successe non le vedo con negatività, ma come esperienze che mi hanno aperto un mondo. Io, paradossalmente, devo quasi ringraziare la mia malattia proprio perché mi ha aperto un mondo: mi ha fatto capire che avrei dovuto incontrare più persone, mi sono aperto”.

Queste sono state le parole del cavaliere in riferimento alla sua salute. Lo scoop, però, arriva quando Marco Firpi rivela di non guardare più il programma a cui aveva precedentemente preso parte, non solo perché la sua TV si è rotta, ma anche perché rivedere Gemma Galgani lo emoziona ancora. Il cavaliere confessa di non averla mai dimenticata:

“Quella con Gemma, per me, è stata una storia d’amore vera e, in quanto tale, ho vissuto la sua fine come una piccola tragedia. Gemma e io non ci siamo più visti, ci è capitato solo di sentirci per gli auguri di compleanno e Natale. In ogni caso, da quando la nostra storia è finita, non c’è stato un giorno in cui io non abbia dedicato a Gemma almeno un pensiero. Ho passato dei momenti stupendi con lei e non penso che li scorderò tanto facilmente o, almeno, fino ad ora non li ho dimenticati. Gemma è una donna che, se decide di entrare nella tua vita, lo fa in maniera granitica. Io ero innamorato di Gemma: è una grande donna.”.

Una bellissima dichiarazione d’amore rivolta a Gemma Galgani. Potrebbe la dama degli Over considerare la possibilità di invitare nuovamente il suo ex nel programma per tentare di costruire una nuova storia d’amore?