Uomini e Donne, si ritorna in studio: tutte le novità Il ritorno di Uomini e Donne in studio arriva in concomitanza con la fase 2: ecco tutte le novità di questo nuovo cambio di rotta della trasmissione

Uomini e Donne era stato uno dei programmi più cambiati di tutto l’assetto televisivo italiano. Infatti, a causa delle restrizioni anti contagio, la trasmissione ha dovuto cambiare completamente format per adattarsi. Fatto è che, in concomitanza della fase 2, ritorna in studio anche il programma, ma con delle novità.

Nelle settimane precedenti, abbiamo visto mandato in onda il format temporaneo che vedeva protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate, le quali si prodigavano in relazioni a distanza e virtuali. Ora, questo format pare essere già giunto al termine: si torna in studio, riportando sotto i riflettori il classico programma di sempre.

In sostanza, questo principalmente cosa significa per le dame che sono state protagoniste del format temporaneo? Fondamentalmente che conosceranno i loro corteggiatori in carne ed ossa, nello studio di Maria De Filippi. Il ritorno, infatti, non sarà esattamente come prima: dato che si deve continuare a mantenere le misure di sicurezza, Gemma Galgani e Giovanna Abate continueranno ad essere le protagoniste.

Ora, tutto gira intorno alla loro reazione alla presentazione di questi corteggiatori. Principalmente, ci si domanda se le due continueranno la conoscenza o se molleranno tutto qui. Il punto interrogativo più grande, però, è per i corteggiatori della regina del Trono Over: questi, infatti, hanno dichiarato di avere uno 26 e uno 38 anni.

Non si sa, perciò, se innanzitutto hanno detto la verità e, se lo hanno fatto, se Gemma Galgani di fatto vorrà poi intraprendere una relazione con persone così più giovani rispetto a lei. Non è passato inosservato, però, quanto di fatto siano calati gli ascolti del programma con il format temporaneo, ma pare che alla padrona di casa non dia molto disturbo la cosa.

Così, in un’intervista, Maria De Filippi ha dichiarato: “A me è piaciuta, per me era un’idea quella di rendere protagoniste due donne che chattano: con queste premesse, il fatto che faccia tra l’11 e il 16% per me è già un miracolo”.