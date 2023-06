Uomini e Donne, Silvia e Sabino si sono lasciati: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore è stata resa pubblica la notizia secondo cui Silvia e Sabino, ex protagonisti di Uomini e Donne, si siano lasciati. A dare l’annuncio è stata l’ex dama del programma di Maria De Filippi durante una diretta sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Silvia Zanin e l’ex cavaliere Sabino non sono più una coppia. Come già anticipato, a rendere pubblica la notizia è stata l’ex dama nel corso di una diretta Instagram condivisa con la pagina ‘FraLof’. Nel corso della diretta, Silvia non ha perso occasione nel lanciare qualche frecciatina al suo ex compagno contro il quale ha mosso anche una serie di accuse.

Nel dettaglio, Silvia ha rivelato che lei e l’ex cavaliere si sarebbero detti addio dopo circa dieci giorno dopo essere usciti dal programma. Queste sono state le parole con cui l’ex dama di Uomini e Donne ha dato l’annuncio della separazione da Sabino:

Lui ha saputo vendersi molto bene. Se avesse partecipato a un Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar. E io non l’ho capito perché, come tante, ci ho voluto credere.

E, continuando con il suo discorso, Silvia Zanin si è espressa in merito al suo ex compagno con queste parole:

Sono stata usata, se proprio devo dirla tutta. Ho riflettuto su alcuni comportamenti. La redazione già sa, non voglio andare oltre.

Al momento Sabino ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole e alle accuse mosse dalla sua ex compagna. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se l’ex cavaliere di Uomini e Donne rivelerà la sua verità in merito alla separazione da Silvia.