Ancora una volta, Uomini e Donne stanno riempiendo le pagine di gossip. Questa volta però, non è a causa degli opinionisti litigiosi, o la scoperta di qualche strategia esterna al programma per pubblicità.

Bensì, molto inaspettatamente, a creare notizia e scalpore è la forte discussione che ha preso atto tra Silvio e Donatella. A quanto pare, dopo una settimana di frecciatine e telefonante senza risposta, i due frequentanti potrebbero aver raggiunto il capolinea.

Inaspettatamente, tutto sembra esser nato da alcuni dialoghi avuti con la redazione riguardante il loro futuro. Silvio e Donatella, hanno due punti di vista prettamente differenti, che hanno creato un grande velo di astio e insulti tra i due. Ecco cosa è accaduto in studio.

Uomini e Donne, Silvio e Donatella ai ferri corti: Dopo una notte insieme offese e insulti

Nessuno si aspettava che i due, dama e cavaliere, potessero avere un confronto così duro da mettere la parola fine alla loro storia. Soprattutto dopo il racconto molto romantico della loro prima notte d’amore qualcosa non è andato come doveva.

A quanto pare, alla base del loro forte litigio c’è una conversazione avuta con la redazione, riguardante il loro futuro da coppia. Donatella vorrebbe una convivenza, questo perché lei vive in Toscana con suo figlio ed un animale domestico, mentre Silvio abita in Piemonte.

Mentre lui, ha mostrato insicurezza cercando di prendere tempo ed è proprio questo comportamento ha fatto nascere un forte litigio. Donatella, lo ha subito additato come bugiardo, portando Silvio ad una forte risposta.

Il confronto ha portato ad un triste epilogo, la dama ha così chiuso la discussione tornando al suo posto in lacrime, giurando di non voler avere più nulla a che fare con l’ex di Gemma Galgani. Maria dopo aver assistito alla discussione, ha invitato i due ad uscire dallo studio per avere un confronto in privato. Ciò che tutti ora si chiedono è se la coppia tornerà a volersi bene, oppure se si tratta davvero della fine della loro conoscenza.