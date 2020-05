Uomini e Donne, Sirius è gay? Spunta un vecchio account Instagram dove Sirius ha rivelato di essere gay, sarà vero?

Piovono indiscrezioni e tabù sul sempre più discusso giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Ora l’ultimo scoop: Nicola Vivarelli è gay? Sirius è lo pseudonimo del corteggiatore 26enne della dama del trono over Gemma Galgani.

La grande differenza di età tra i due sta facendo molto discutere. Sono tantissimi gli scoop e le i discrezioni su Nicola Vivarelli, dai vecchi insulti fino ad arrivare ai profili nascosti. E proprio da questo nasce la domanda: è possibile che Sirius, alias Nicola Vivarelli, non sia attratto dalle grazie femminili? Secondo Deianira Marzano è assolutamente così .

La donna ha infatti fatto una segnalazione shock. Sembra proprio che Deianira Marzano, abbia trovato un altro account Instagram che Sirius non usa da anni. Nell’account, ormai dimenticato dal nuovo protagonista del dating show, a quanto pare ci sarebbero dei commenti del migliore amico di Nicola Vivarelli. Questi commenti sembra lascino intendere che sia impossibile che Nicola Vivarelli stia prendendo il corteggiamento con Gemma Galgani sul serio.

Questo anche (e soprattutto) per alcuni hashtag che attirano molto l’attenzione. Le parole chiave sono nelle descrizioni sotto i post del discusso Sirius sono gay, gaypride e così via. In alcune foto con hashtag simili il modello mette in mostra il fisico e gli addominali. In un commento, addirittura, si può chiaramente leggere le parole “sono gay”, scritte proprio dello stesso Nicola.

Il diretto interessato non si è ancora espresso al riguardo, ma siamo sicuri lo farà presto. Chi invece ha avuto subito la risposta pronta davanti a questa notizia è Tina Cipollari. L’opinionista infatti si è infuriata per la falsità del ragazzo. D’altra parte Tina non è mai stata molto convinta della sincerità di Nicola.

Ma oltre a lei anche il pubblico di Uomini e Donne è sempre più in fermento. Sono tutti sempre più convinti, che a Sirius non interessa affatto Gemma Galgani, ma la visibilità che gli arriva dal frequentarsi con lei.

Nel frattempo Gemma Galgani rassicura l’opinionista Tina Cipollari: quella con Nicola Vivarelli non è niente più che una frequentazione e lei ha i piedi ben piantati a terra. Non è ancora detta l’ultima però… magari questa coppia male assortita potrà stupirci dimostrando il vero amore!