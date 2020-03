Uomini e donne: Tina Cipollari porta in studio gli ex di Gemma Galgani A Uomini e Donne, Tina Cipollari continua a cercare di mettere in difficoltà Gemma Galgani, portando nello studio i suoi ex fidanzati

Continua a Uomini e Donne le liti tra Tina Cipollari, storica commentatrice della trasmissione, e Gemma Galgani, vip indiscussa del trono over. In queste ultime puntate, l’opinionista si è posta l’obiettivo di portare in studio alcuni degli ex fidanzati della donna, per dimostrare le sue teorie, secondo le quali Gemma Galgani cerchi solo l’approccio fisico.

Sono diversi gli uomini portati in studio da Tina Cipollari, ma, questa volta, non ha fatto proprio centro. Infatti, gli uomini da lei portati non vanno a confermare ciò che Tina Cipollari affermava.

I primi che prendono la parola, infatti, dicono di aver avuto diversi problemi con la donna, ma nessuno ha confermato ciò che Tina Cipollari insinuava: hanno confermato baci e uscite, ma nessuno l’approccio fisico che lei insinuava.

L’ultimo a prendere la parola, Paolo, invece, è quello un po’ più agguerrito e con risentimenti veri nei confronti di Gemma Galgani. Anche qui, non conferma ciò che Tina Cipollari afferma, ma comunque sono palesi gli screzi che ci sono con la sua ex fiamma. Afferma di non aver avuto da lei mai attenzioni, nè fisiche nè di nessun altro genere. Allo stesso modo, Gemma Galgani afferma che nemmeno lei ha mai ricevuto ciò che desiderava dall’uomo, raccontando che lui era sempre impegnato a preparare delle cene per altre persone, alle quali lei non era quasi mai invitata.

È la seconda volta, però , che la signora Tina Cipollari cerca di mettere in cattiva luce Gemma Galgani portando in studio suoi ex con l’intenzione di confermare delle teorie che, però, nessuno vuole accertare. Anzi, l’opinionista afferma anche che queste persone hanno a lei dichiarato delle cose, ossia le accuse che lei fa a Gemma Galgani, ma che in studio hanno palesemente dichiarato il falso, ossia tutto il contrario di quello che avevano scritto in precedenza. Pare che, questa volta, la famosa commentatrice stia perdendo la battaglia.