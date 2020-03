Uomini e Donne: Tina Cipollari si scaglia nuovamente contro Gemma Galgani: “Elemosina amore” Nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un commento impietoso su Gemma Galgani e sul suo percorso all'interno della trasmissione: "Elemosina amore"

Le due storiche rivali della trasmissione Uomini e Donne, diretta e condotta da Maria De Filippi, si scagliano ancora l’un l’altra. Ad essere dura è Tina Cipollari, storica commentatrice ed opinionista della trasmissione che, nei confronti di Gemma Galgani, vip indiscussa del Trono Over, questa volta non utilizza filtri e afferma: “Gemma era bruttarella e sciatta. Ora è una donna finta che elemosina amore”.

Tutti ormai sanno della loro storica rivalità, che va avanti ormai da diversi anni nello studio di Uomini e Donne, Trono Over. Questa volta, l’opinionista Tina Cipollari, attacca la donna, mentre ripensa ai suoi esordi in trasmissione ed esclama: “Quando arrivò era una delle tante”

Poi continua: “Un’anonima signora di un’età già avanzata, molto modesta, bruttarella, insignificante, quelle ballerine. Una donna sciatta in cerca dell’anima gemella. Provai un senso di pena nei suoi confronti. Pensai ‘povera donna, così malandata…chissà se riuscirà a trovare l’uomo dei suoi sogni’.”

Così, proseguendo sul sentiero dei ricordi, Tina Cipollari racconta del motivo dei loro primi litigi, e così racconta:

“L’antipatia nei suoi confronti scattò quando lei cominciò a frequentare Giorgio Manetti. Per diversi mesi fece sognare tutta l’Italia, compresa me, per questa storia d’amore bella tra una donna più grande e un uomo più giovane, d’altri tempi, un principe.”

Ma poi aggiunge: “Poi però il famoso 4 settembre, senza dire niente a lui, cominciò a parlarne male pubblicamente, infangandolo. Da lì sono iniziati i nostri primi litigi.”

Andando avanti, però, anche dopo l’uscita di Giorgio Manetti dalla trasmissione, tutti possiamo osservare come, in realtà, la loro relazione non sia cambiata di una virgola. A tal proposito, Tina Cipollari afferma:

“Ci conosciamo abbastanza bene e non potremmo mai andare d’accordo. Io sono sincera e lei non ha una sua personalità. È una che mente a tutti i costi, che fa prevalere la sua ragione e racconta un sacco di bugie.”

Conclude il suo discorso criticando aspramente l’amore che Gemma Galgani cerca, dicendo che lei mercifica i sentimente, ma non è così che si trova il vero amore che lei cerca. Nessuno crede che tra le due possa mai esserci una tregua.