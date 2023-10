Ex cavaliere del Trono Over torna a Uomini e Donne dopo Barbara De Santis: ecco di chi si tratta e la sua storia nel programma

Uomini e Donne non smette di riempire le pagine di gossip, nonostante sia iniziato relativamente da poco tempo. Il dating show di Canale 5, dopo le grandi critiche attirate dagli opinionisti e da alcuni comportamenti poco corretti sembra tornare sulla cresta dell’onda.

Da poche ore infatti, è giunta una notizia che ha reso felici molti fan del programma. A quanto pare, presto si aggiungerà un personaggio già noto del parterre maschile. Il grande ritorno riguarda ad un cavaliere che, in passato, aveva attirato gli interessi di una dama in particolare.

Scopriamo insieme quale ex cavaliere del Trono Over è pronto a tornare al centro studio convinto di trovare l’amore!

Uomini e Donne, torna un ex cavaliere del Trono Over: ecco di chi si tratta, fan al settimo cielo

Il dating show di Canale 5 Uomini e Donne è ormai in cima ai programmi che riempie maggiormente le pagine di gossip. Dopo le discussioni tra cavalieri, dame e opinionisti e il triste lutto che riguarda Riccardo Guarnieri, quest’oggi è giunta una notizia inaspettata.

A quanto pare, dopo il ritorno di Barbara De Santi, è pronto a fare il suo ritorno uno dei cavalieri che in passato, ha fatto molto parlare di sé. Stiamo parlando del signore che aveva attirato a sé l’attenzione di Ida Platano.

Mentre, quest’ultima sembra aver trovato l’amore, Marcello Messina è pronto a prendere nuovamente parte nel parterre maschile. Quest’ultimo è un volto conosciuto per la frequentazione avuta con Ida, che però non ha mai avuto un lieto fine.

Difatti, quest’ultima aveva accusato il cavaliere di averla sfruttata per avere visibilità. Per poi, dopo aver trascorso la loro prima notte assieme, sembrano emerse molte incompatibilità sia fisiche che caratteriali. Queste, hanno infatti spinto il cavaliere a voler interrompere la conoscenza con la dama.

Successivamente, Marcello Messina venne accusato di fare il doppio gioco, da molti personaggi all’interno del programma. Tra questi spicca il nome di Armando Incarnato, che, quando ha saputo della frequentazione tra la sua ex e Marcello, ha accusato quest’ultimo di avere una frequentazione esterna al programma.

A quel punto, quest’ultimo prese la decisione di abbandonare il programma, continuando la frequentazione con una donna di nome Viviana, conosciuta al di fuori del programma. Infine, un altro episodio importante del suo percorso fu lo scontro con Gemma.

In quell’occasione il cavaliere decise di smascherarla. Mentre al centro dello studio era presente Isabella per rispondere alle accuse di Gemma, arrabbiata per la frequentazione di quest’ultima con Giorgio Manetti. Ma all’improvviso Marcello, ha preso parola per difendere Isabella, ed accusare Gemma, Ida e Armando di cercare discussione per ottenere visibilità.