Uomini e donne: guai in vista per il trono classico? Sembra che il programma di Maria de Filippi stia subendo un periodo di crisi, parlando in termini di ascolti. Per questo il programma potrebbe essere sospeso o addirittura cancellato, ma facciamo chiarezza

Come sapete, il programma Uomini e Donne si divide in due dating show: il primo è il suddetto Trono Classico, fatto principalmente da ragazzi giovani e under 30, mentre il secondo format, al contrario molto seguito è il Trono Over, dove i protagonisti sono ben più “adulti”

Se all’inizio della messa in onda del programma il Trono classico era il più seguito, tanto da andare in onda più volte a settimana, ora gli appuntamenti si sono ridotti a due, a volte uno alla settimana

Ora ad appassionare il pubblico sono le avventure delle dame e dei cavalieri del Trono Over, con l’immancabile protagonista del programma Gemma Galgani. Le vicende dei giovani tronista sembrano essere un po’ “passate di moda”

La crisi potrebbe essere iniziata già un paio di anni fa con lo scandalo che vide protagonista Sara Affi Fella, i più appassionati ricorderanno come la giovane tronista imbrogliò tutta la redazione durante il trono portando avanti anche la sua relazione fuori dal programma con Nicola Panico

A fare un po’ di chiarezza su quanto sta accadendo è la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” che spiega come per il momento il Trono Classico sia momentaneamente sospeso, ma le registrazioni continuano ad andare avanti e saranno probabilmente mandate in onda tutte insieme.

Rispetto alla questione dalla redazione di Uomini e Donne non è pervenuto ancora nessun comunicato ufficiale, ma vista l’insistenza dei fan ci aspettiamo che qualche notizia più dettagliata possa uscir fuori presto. Anche in questa stagione gli scandali sembrano non mancare. Come andrà a finire?