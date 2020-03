Uomini e Donne Trono Classico, Carlo Pietropoli conquistato da Marianna Vertola Uomini e Donne Trono Classico, Carlo Pietropoli perde la testa e bacia Marianna Vertola in esterna; a rischio il suo rapporto con Cecilia Zagarrigo

Uomini e Donne Trono Classico, la puntata prosegue con una clip dell’esterna che Carlo Pietropoli ha organizzato a sorpresa per Marianna Vertola. L’incontro si è concluso in modo inaspettato, con un bacio che non deve essere piaciuto molto a Ceciala Zagarrigo. Ecco cosa è successo tra i due.

Carlo Pietropoli, in modo inaspettato, decide di fare una sorpresa a Marianna Vertola, sua corteggiatrice. Organizza, infatti, un’uscita nella citta della ragazza: Napoli. La ragazza, emozionata e stupita, si presenta dal ragazzo in tuta, riuscendo a conquistarlo anche così.

L’esterna va avanti nel migliore dei modi: la ragazza confessa molte delle sue sensazioni e alcuni dei punti più importanti della sua vita. Dice infatti di desiderre una bella famiglia e di avere degli obiettivi importanti da voler perseguire. Racconta poi di aver sempre avuto come punto di riferimento la madre, la quale si ammalò quando la ragazza aveva soli 13 anni. Questo momento toccante colpisce Carlo Pietropoli che decide di aprirsi a sua volta, raccontando della sua famiglia e, alla fine, tra i due scatta un bacio passionale.

Nonostante Marianna Vertola sia l’ultima arrivata cronologicamente, come spesso accade, pare che sia proprio lei la favorita del tronista. È, infatti, riuscita a catturare l’attenzione del ragazzo, che sempre, giorno per giorno, sempre più interessato alla giovane modella.

La reazione di Cecilia Zagarrigo, l’altra corteggiatrice di Carlo Pietrolpoli, è stata, come previsto, molto negativa. È, infatti, scoppiata in lacrime, ma non è questo ciò che l’ha fatta soffrie di più. È la reazione del tronista a ferirla di più: non ha mostrato segni di pietà nei confronti della ragazza e non l’ha neppure consolata durante il pianto. Proprio a causa di tutto questo, Cecilia Zagarrigo, ferita, minaccia di lsciare lo studio.

Sembra proprio che Cecilia Zagarrigo, fino a poco tempo fa la favorita di Carlo Pietropoli, sia veramente messa a dura prova da Marianna Vertola. Ma non è ancora detta l’ultima parola.